Pirelli: F1-coureurs dienen anders met nieuwe banden om te gaan

Mario Isola zegt dat de sterkere achterband de kans op onderstuur vergroot en dat het eenvoudiger is om de voorbanden te blokkeren. Volgens de Italiaan zijn de nieuwe F1-auto's lastiger te besturen in met name langzamere bochten. "Je dient anders met deze banden om te gaan", aldus de Pirelli-baas. "Waarschijnlijk maken deze veel meer gebruik van de tractie op rechte stukken in vergelijking met gecombineerde tractie, dit komt door de eigenschappen van de achterband. Ik denk overigens wel dat de coureurs hier snel aan gaan wennen." Iets waar de formaties aan werken, is het verschil in de balans tussen hoge en lage snelheden. "In hoge snelheid zeggen de meeste teams dat de auto goed in balans is, het is dus mogelijk meer te pushen op hogere snelheid. Bij lage snelheid slipt het meer, dit kan zowel voor als achter zijn. Dit hangt af van de balans en afstelling van de auto. Het is iets wat we altijd zien bij iets totaal nieuws, het is een leerproces."

Porpoising en de nieuwe banden

Isola zegt dat de toename van onderstuur vorig jaar duidelijk werd tijdens de tests met de 18 inch banden, al is het met de nieuwe bolides wel een tandje minder geworden. "In bochten met een lagere snelheid, is de downforce minder. Het beetje onderstuur wordt dus gegenereerd door de achterband. Dit zagen we al in Barcelona, maar ook in Abu Dhabi vorig jaar met de aangepaste auto's. De F1-teams zeggen voornamelijk dat de achterzijde sterker is geworden, en dat de voorkant juist meer duwt. Met de aangepaste auto's was er onderstuur, maar dat hebben ze met de nieuwe bolides gecorrigeerd. Het snelle blokkeren van de voorbanden kwam overigens niet onverwachts. De auto's zijn een stuk stijver en moeten tevens dicht op de baan rijden om meer downforce te genereren."

Volgens Isola maakt ook porpoising het leven van de banden niet eenvoudiger, met name in remzones. "Een bewegende auto zorgt voor een grotere kans op blokkerende banden", vervolgt hij. "Het is dan lastig om de rotatie weer op te wekken. Het blokkeren is iets waar ze mee moeten leren omgaan.

"Bahrein is heel anders dan Barcelona"

F1-teams gaven donderdag een vervolg aan de testwerkzaamheden op het circuit van Bahrein. Niet alleen de baan is compleet anders, ook het weer is het tegenovergestelde van Barcelona. De F1-teams zamelen opnieuw waardevolle informatie in. "De lay-out, de ruwheid van de baan en het weer zijn compleet verschillend", gaat Isola verder. "In deze drie dagen krijgen we weer veel waardevolle data binnen. In Barcelona kregen we al de bevestiging dat coureurs meer kunnen pushen. Ik denk dat in Bahrein ze meer last gaan krijgen van oververhitting door de hoge temperaturen. Ze rijden dan ook op het heetste moment van de dag. Dit moeten we onthouden, aangezien het raceweekend anders gaat."

"Op het gebied van prestaties is het zaak om de tijdsverschillen tussen de verschillende compounds af te wachten, daarnaast moeten we ook de degradatie van de band meer ontdekken. De eerste test was met name gericht op de nieuwe auto's. Ik denk dat vrijdag en zaterdag in Bahrein de focus meer op de banden komt te liggen. Ik verwacht in ieder geval veel opmerkingen over oververhitting, maar ik ben ervan overtuigd dat dit product een stap in de goede richting is."