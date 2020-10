F1-bandentest Portimao laatste kans Pirelli voor 2021

In de eerste dertig minuten van de tweede vrije training in de Algarve moeten alle coureurs verplicht met de prototypes voor 2021 rijden, zodat Pirelli flink wat data kan verzamelen. Het is namelijk de laatste gelegenheid om op het circuit met de huidige bolides informatie te vergaren. De FIA heeft reeds toestemming verleend om komend jaar voor een derde seizoen met de huidige banden te rijden. Om de druk op de banden te beperken heeft de internationale automobielfederatie een afname in downforce van tien procent voorgeschreven. Pirelli hoopt desondanks de constructie van de banden te verbeteren, mits de test op Portimao succesvol verloopt.

De officiële deadline voor het doorgeven van wijzigingen aan de banden ligt op 1 november. Dat houdt in dat de Italiaanse producent slechts een week de tijd heeft om de data van de test op Portimao de analyseren. “Het doel is om een stevigere band te ontwikkelen”, zei Pirelli F1-topman Mario Isola toen Motorsport.com hem vroeg naar de plannen. “Dat houdt in dat we de band met een lagere bandendruk kunnen gebruiken. Dit, in combinatie met de geplande afname in downforce, moet ervoor zorgen dat de banden beter werken en de oververhitting vermindert. Het kan geen compleet nieuw product worden aangezien we enkel in Portimao de kans hebben om de prototypes te testen. Bovendien is dat een nieuw circuit dat ook nog eens recent van nieuw asfalt is voorzien.”

Elk team krijgt tijdens deze ‘test’ van dertig minuten in VT2 drie sets banden. De ene coureur rijdt met twee sets, de andere rijder krijgt één set ter beschikking. “Dat betekent niet dat het dertig prototypes zijn, het zullen er tussen de acht en tien zijn”, legt Isola uit. “Ik wil geen exact cijfer geven omdat het een blinde test voor de teams betreft. Alle informatie die ik vrijgeef, houdt in dat teams berekeningen kunnen gaan maken. Wij leveren de testprogramma’s aan de teams. Over het algemeen rijden beide wagens hetzelfde aantal ronden.” Toch voorziet hij ook de nodige problemen: “Het is niet gemakkelijk om alles in een half uur te testen. We maken ons enigszins zorgen over het verkeer en over diverse andere zaken die kunnen plaatsvinden. Misschien verkeert het circuit niet in goede staat aan het begin van VT2. We zullen zien.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper