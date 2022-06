Nadat Yuki Tsunoda in de slotfase van de Canadese Grand Prix voor een safety car-fase zorgde, leverden Max Verstappen en Carlos Sainz na de hervatting een mooi duel om de overwinning. Het lukte de leidende Red Bull-coureur niet om zijn Spaanse achtervolger af te schudden, maar Sainz kon op zijn beurt ook nooit een echte aanval inzetten. Hij zou uiteindelijk een seconde na winnaar Verstappen over de finish komen. Hoewel het tweetal geen enkele keer van positie wisselde, is Pirelli blij met de manier waarop Sainz de hele slotfase druk kon blijven zetten op Verstappen. Met de vorige generatie auto's oververhitten de banden al snel als een coureur dicht achter een andere auto reed. Volgens Pirelli F1-topman Mario Isola had Sainz op de banden van vorig jaar geen kans gehad om zo lang bij te blijven.

"Wat ik belangrijk vind aan deze race, is dat we iets zagen wat we close racing noemen. Een van de doelstellingen dit jaar was om close racing te hebben, niet puur inhaalacties met dank aan DRS of een ander systeem. We wilden de coureurs de kans bieden om te pushen en op de baan te vechten", antwoordde Isola na een vraag van Motorsport.com. "Dat is precies wat er gebeurde met Max en Carlos, maar ook verder naar achteren met de Alpines, Charles Leclerc en vele andere auto's. Dat betekent dat de banden dit mogelijk maken, samen met het totale pakket van de auto's. Het is goed om te zien dat dit gebeurt. We weten dat we ons voor de toekomst kunnen verbeteren en we werken aan de banden voor volgend jaar. Maar de eerste doelstelling is bereikt en dat is erg belangrijk voor ons."

De verbeterde situatie is volgens Isola te danken aan een combinatie van de gloednieuwe auto's met grondeffect en bandencompounds die minder degradatie vertonen. Met die compounds heeft Pirelli een goede start gemaakt, maar Isola weet dat het op enkele punten nog wat beter kan. "Voorheen begon de achterste auto downforce te verliezen, waardoor die ging glijden en de banden oververhitte. De nieuwe auto's spelen dus een grote rol. En het behoud van downforce voor beide auto's helpt de banden ook. Daarnaast werkt deze nieuwe familie aan compounds ook beter. We weten dat de mediums en softs soms iets sneller slijten, maar dit is noodzakelijk. Als je namelijk banden hebt die zich op dezelfde manier gedragen, genereer je geen enkel strategisch element. Met een harde band die heel consistent is, een medium die te managen is en een soft die wellicht iets te agressief is, komen verschillende strategieën en verschillende werkwijzen tot stand."