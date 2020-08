Pirelli blaast bandentest tijdens VT2 op Silverstone af

Aangezien er dit jaar geen in-season tests worden gehouden, had Pirelli bedongen dat het een deel van een vrije training mocht gebruiken om banden van volgend seizoen te testen. Het zou gaan om de eerste dertig minuten van de tweede vrije training van de aankomende race, maar die test is nu afgeblazen om teams meer tijd te gunnen op de banden waarmee ze zondag moeten rijden.

Het uitstel is een gevolg van de lekke banden waarmee de coureurs van Mercedes en McLaren-rijder Sainz afgelopen weekend in de slotfase van de Britse GP te maken kregen. De compounds die voor komend weekend op het zelfde circuit beschikbaar zijn gesteld zijn een stap zachter dan afgelopen weekend en hoewel Pirelli de minimale bandendruk voor de Anniversary GP op zal schroeven, zijn er wat zorgen of het rubber het wel zal houden.

Om nieuwe problemen te voorkomen, heeft men de plannen dus omgegooid. Silverstone werd gezien als een ideaal circuit voor de test met de nieuwe compounds aangezien teams al veel data hebben op het circuit, maar nu wordt de test vooruitgeschoven naar Barcelona.

“We hebben de geplande test van vrijdag geannuleerd”, bevestigde Pirelli F1-baas Mario Isola. “We geven teams de kans om de volledige tweede training te gebruiken voor het testen van de lange runs. De test wordt opgeschort tot Barcelona.”