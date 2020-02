Pirelli bevestigt 18-inch testdagen na eerste test met Leclerc

De test met de 18-inch wielen was de eerste van 25 dagen bestemd voor het uitproberen van de nieuwe compounds die de F1 volgend jaar zal introduceren. Alle tien de teams krijgen dit jaar de kans om ermee aan de slag te gaan, maar daarvan mocht Ferrari de spits afbijten.

Nadat de test wat vertraging opliep door een dikke mistlaag was Leclerc in staat om 130 ronden achter het stuur van de gemodificeerde SF90 te rijden. Ferrari heeft speciaal voor deze tests een 'mule car' gebouwd en aangezien dat voor de eerste race van het aankomende seizoen is, moest deze wagen gebaseerd zijn op het oude ontwerp in plaats van de nieuwe. Pirelli mocht van Ferrari desondanks geen foto's vrijgeven van de zaterdag.

Naast de 25 testdagen zullen de 'mule cars' ook gebruikt worden tijdens de testdagen in Abu Dhabi na afloop van het 2020-seizoen. De teams hebben allen twee individuele dagen, waarnaast Pirelli de overige vijf dagen verdeeld tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull om de regenbanden te beproeven. Het schema laat zien dat de meeste teams uit het middenveld ervoor kiezen om te wachten tot halverwege het seizoen voor ze de 18-inch test willen doen. Zo kunnen ze zich volledig focussen op de drukke openingsfase van het kampioenschap zonder afgeleid te raken door de voorbereidingen voor de runs met de testwagens.

Een aantal teams wil de twee dagen direct achter elkaar opnemen, terwijl bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari er de voorkeur aan geven om ze te verspreiden over verschillende momenten en circuits gedurende het seizoen. Ferrari is overigens de enige die voor aanvang van het nieuwe seizoen al het circuit op gaat voor de bandentest. De eerste dag is inmiddels achter de rug, maar ook een tweede dag staat gepland voor de ronde in Australië. De Italianen zijn van plan om op 5 maart een dagje met de regenbanden over het eigen privécircuit Fiorano te scheuren.

De overige tests zijn gepland op dagen na de races in Bahrein, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Engeland en Japan.

Geplande F1-testdagen met 18-inch banden in 2020:

Testdagen Locatie Team 8 februari Jerez Ferrari 5 maart Fiorano Ferrari (regenbanden) 24 maart Bahrein Renault 25 maart Bahrein Mercedes 12 mei Barcelona Red Bull, Alfa Romeo, Renault 13 mei Barcelona Red Bull, Alfa Romeo 26 mei Paul Ricard Red Bull (regenbanden) 27 mei Paul Ricard Red Bull (regenbanden) 7 juli Red Bull Ring AlphaTauri 8 juli Red Bull Ring AlphaTauri 21 juli Silverstone Racing Point, Williams, McLaren 22 juli Silverstone Racing Point, Williams 8 september Paul Ricard McLaren 9 september Paul Ricard Mercedes, Ferrari (regenbanden) 10 september Paul Ricard Mercedes (regenbanden) 11 september Paul Ricard Mercedes (regenbanden) 13 oktober Suzuka Haas 14 oktober Suzuka Haas

Met medewerking van Adam Cooper