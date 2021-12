Pirelli: Belasting kerbstones leidde tot bandenfalen in Qatar

Twee weken geleden zag Pirelli bij maar liefst vier coureurs de linker voorband de geest geven tijdens de Grand Prix van Qatar. Valtteri Bottas, Nicholas Latifi, George Russell en Lando Norris werden daar het slachtoffer van en bij de eerste twee leidde het uiteindelijk zelfs tot een uitvalbeurt. Het was na de GP van Azerbeidzjan de tweede keer in 2021 dat er meerdere banden klapten tijdens een race. De Italiaanse bandenleverancier kondigde na de race vervolgens aan dat er een onderzoek gestart zou worden om de oorzaak van de lekke banden te achterhalen.

Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, heeft Pirelli inmiddels wel de eerste conclusies kunnen trekken. Productiefouten zijn volgens het bedrijf uitgesloten als oorzaak, want er wordt vooral gewezen naar het gebruik van de kerbstones. “Op basis van wat we tot nu toe gevonden hebben, vinden de problemen vooral hun oorsprong in de hoeveelheid tijd waarmee met deze banden op de kerbs werd gereden, met hoge snelheid en aanzienlijke laterale en verticale belasting: een unieke situatie op het Losail Circuit”, meldt Pirelli in een persbericht. “De zware belasting die door het rijden over deze kerbs werd veroorzaakt – die niet gemeten kon worden aan de hand van de gegevens die voor de race beschikbaar waren – beschadigde de constructie van de band en leidde tot drukverlies bij de binnenste zijwand, waardoor de structuur na enkele seconden instortte.”

De details die Pirelli tot dusver heeft vergaard met het onderzoek naar de klapbanden tijdens de Grand Prix van Qatar, heeft men inmiddels gedeeld met de FIA en de teams. De vier getroffen coureurs probeerde in Losail een eenstopper af te werken, iets wat enkele andere coureurs uiteindelijk wel zou lukken. Een van hen was Fernando Alonso, die met zijn Alpine op het podium eindigde en daarmee een droogte van ruim zeven jaar wist af te sluiten.