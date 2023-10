Pirelli ziet na bandentest Suzuka af van nieuwe C2 F1-compound

De Formule 1-bandenleverancier is bezig om de puntjes op de i te zetten voor de bandencompounds voor het seizoen 2024. Een van de zaken die geëvalueerd is, heeft betrekking op de C2-band. De derde hardste compound uit de range van C0 tot C5 zou iets zachter kunnen. De huidige prestaties komen vrij dicht in de buurt van de C1 en zitten iets te ver af van de C3. Een kleine aanpassing zou de boel meer in balans brengen.

Tijdens de vrijdagtraining van de Grand Prix van Japan kregen alle coureurs twee sets van het prototype C2 ter beschikking. Daaruit bleek dat de gewenste stap niet gemaakt is, waardoor Pirelli in 2024 naar alle waarschijnlijkheid vasthoudt aan de huidige compounds. Motorsport.com vroeg Pirelli-topman Mario Isola naar zijn bevindingen: “Kijkend naar de data, en naar de baanontwikkeling, bood de prototype-band niet de grip waar we naar op zoek waren. We houden dus waarschijnlijk vast aan de huidige C2. Zonder duidelijke toename in grip is er geen reden om iets te veranderen en een nieuwe compound te introduceren, terwijl de huidige C2 goed werkt.”

De bandenleverancier bevestigt dat de test van de aangepaste C2 eenmalig was. Er zijn dus geen verdere plannen om te experimenteren met deze compound. Later dit jaar, tijdens de Grand Prix van Mexico, wordt nog wel getest met een aangepaste C4. “Het is niet het doel om de C4 te verschuiven, want de positie in de range is goed. De C4 toonde gedurende het seizoen echter behoorlijk wat graining”, legt Isola uit. “We willen de mechanische weerstand verbeteren, zodat er een breder window ontstaat. Uit feedback van de teams blijkt dat hij wat ‘peaky’ is.”