Pirelli past bandenspanning aan voor kombocht in Zandvoort

Met een banking van achttien graden, omgerekend zo'n 32 procent, zal de laatste bocht van Circuit Zandvoort twee keer zo steil worden als de bochten van de Indianapolis Motor Speedway. En wie Indianapolis en de Formule 1 in één adem noemt, denkt al snel terug aan de Amerikaanse Grand Prix van 2005. Die race draaide uit op een farce nadat bandenleverancier Michelin de veiligheid van coureurs niet kon garanderen en enkel de coureurs op Bridgestone-banden van start konden gaan.

Geconfronteerd met de dubbele hellingsgraad van Indianapolis is het logisch dat Pirelli zich alvast voorbereidt op de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985. Alhoewel het Italiaanse merk niet meteen problemen voorziet, zijn de mogelijkheden om uit voorzorg al iets anders te doen wel beperkt, zo laat Maria Isola namens Pirelli weten. "We kunnen ons alleen maar aanpassen middels de bandenspanning. Voor Zandvoort zullen we de bandenspanning dus moeten verhogen", legt hij tegenover Motorsport.com uit.

"Verder staat in de reglementen al voorgeschreven dat we het hele jaar met dezelfde samenstelling en specificatie van de band moeten rijden. We kunnen dus geen specifiek ontwerp voor de banking in Zandvoort maken. Alleen met de camber en bandenspanning kunnen we ons nog enigszins aanpassen." Het moet volgens Isola genoeg zijn om taferelen zoals in Amerika 2005, waar Michelin klapbanden vreesde, te voorkomen.

Ondanks de beperkte mogelijkheden is Pirelli al wel volop aan het rekenen geslagen voor een zo optimaal mogelijke aanpak van de Nederlandse Grand Prix. "We hebben simulaties uitgevoerd, ook van een situatie waarin de baan volledig vlak zou zijn. Zo hebben we alvast een eerste beeld kunnen krijgen van het verschil in belasting van onze banden. Nu is het natuurlijk zaak om een meer gedegen analyse te maken. Daarvoor hebben we ook de simulaties van teams nodig. Pas dan kunnen we de uiteindelijke bandendruk voor Zandvoort vaststellen."

Zandvoort hoopt met de kombocht trouwens een extra inhaalmogelijkheid te creëren. Zo kunnen de F1-coureurs volgend jaar met open DRS door de laatste bocht rijden. Het moet idealiter leiden tot inhaalacties aan het eind van het rechte stuk, voor het ingaan van de Tarzanbocht dus. De verbouwing om dit - net als andere aanpassingen aan Circuit Zandvoort - te realiseren, is inmiddels in volle gang. Volgens circuitdirecteur Robert van Overdijk moeten alle bouwwerkzaamheden in februari 2020 worden afgerond.

Dit gaat er verder nog veranderen aan Circuit Zandvoort:

Met medewerking van Jonathan Noble