Pirelli gaat agressief in F1 GP Mexico: meer strategische opties

De Grand Prix van Mexico stond de afgelopen jaren niet bol van het spektakel. Dat kwam deels door de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing, maar ook de bandenkeuze speelde een grote rol. De race mondde vaak uit in een eenstopper voor de topteams, met weinig strategische mogelijkheden. Voor de editie van 2023 moet dat anders zijn, aangezien Pirelli een stap agressiever is gegaan in de bandenkeuze.

“Dit jaar hebben we na zorgvuldige analyse van de informatie van vorig jaar en op basis van de simulaties die de teams ons hebben aangeleverd besloten om de drie zachtste compounds mee te nemen naar Mexico: C3, C4 en C5”, legt Pirelli Head of Motorsport Mario Isola uit. “Dat zou moeten resulteren in een breder scala aan strategiemogelijkheden tijdens de race, en opent tevens de deur voor een tweestopstrategie. Vorig jaar hadden we gekozen voor C2, C3 en C4. Bijna alle rijders stopten slechts een keer, met name de soft en medium werden gebruikt.”

Voor Pirelli staat er in Mexico nog meer op het spel, zo legt Isola uit: “Mexico geeft ons de gelegenheid om een nieuwe variant van de C4 uit te proberen. Tijdens de twee uur aan vrije training op vrijdag krijgt elke rijder twee sets van deze nieuwe prototypes ter beschikking, die naar wens gebruikt kunnen worden. Zodra we alle data geanalyseerd hebben, besluiten we of we deze versie homologeren voor 2024.”

