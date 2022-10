De uitgaven van Mercedes zijn gedaald van 386,5 miljoen euro in 2020 naar 353,8 miljoen euro in 2021, ondanks dat de kalender met vijf races werd uitgebreid omdat er weer een volledig seizoen zonder coronamaatregelen afgewerkt kon worden. Hoewel een aantal elementen van de financiële huishouding van F1-teams niet onder het veelbesproken budgetplafond vallen, toont de daling van 32,7 miljoen euro wel degelijk de impact van deze nieuwe reglementen aan. Hierdoor is de totale winst maar liefst vijf keer zo groot dan in het laatste jaar zonder plafond: waar Mercedes in 2020 onderaan de streep nog een winst van 15,4 miljoen euro noteerde, is dat bedrag in 2021 gestegen naar een indrukwekkende 81,8 miljoen euro.

Naast de reductie in de gemaakte kosten, wordt deze winsttoename ook verklaard door een hogere omzet. Het prijzengeld van Formule 1 en de inkomsten van sponsoren zijn bij Mercedes toegenomen van 420,3 miljoen euro naar 456 miljoen euro. Hierdoor heeft het moederbedrijf Mercedes-Benz AG geen financiële bijdrage hoeven leveren aan het Formule 1-team, wat aantoont hoe winstgevend de formatie van Toto Wolff momenteel is. Het team ontvangt alleen nog ondersteuning van het moederbedrijf bij het produceren van de Mercedes-motor.

Toto Wolff, teambaas, Mercedes AMG Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Een andere indicatie voor de positieve financiële resultaten van het Duitse team is de grootte van het personeelsbestand. Tussen 2019 en 2020 steeg deze van 1016 naar 1063, in lijn met de investering die veel teams deden in aanloop naar de invoering van het budgetplafond. Toen het plafond in 2021 in werking trad daalde dit wederom tot 1004 medewerkers. Het grootste gedeelte van deze daling is afkomstig uit het ontwerp- en engineeringsafdeling. Deze afdeling valt onder de nieuwe reglementen, waardoor deze van 906 naar 831 kromp. De administratie-afdeling groeide daarentegen van 157 tot 173, omdat dit niet onder het nieuwe plafond valt.

Herstructureren

Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt het jaar 2021 op financieel vlak pijnlijk, maar hij geeft wel toe dat het uiteindelijk ertoe heeft geleid tot meer winstgevendheid van de organisatie. “We moesten herstructureren en onze processen veranderen, waardoor een aantal medewerkers ons helaas moesten verlaten om zodoende aan het budgetplafond te voldoen”, vertelt Wolff aan Motorsport.com. “Het is best pijnlijk om te horen dat sommige teams dat niet hoefden te doen, maar wij spendeerden voorheen eenmaal erg veel aan engineering om de beste prestaties uit de auto te halen. Ineens moesten we het proces van inkoop tot productie, logistiek en het monteren op de auto herijken, dat was best pijnlijk en moeilijk.”

Wolff benadrukt het belang van de administratieve kant van Mercedes. De Oostenrijker is blij dat deze ondersteunende processen niet onder het budgetplafond vallen. “Deze moesten uitgebreid worden om het team te ondersteunen in de nieuwe regelementen. We hebben een extra dertig medewerkers ingezet op financiële zaken, vijftig meer op marketing, communicatie, en sponsoring, allemaal om te voldoen aan de nieuwe regelementen”, legt Wolff uit. De teambaas van Mercedes legt uit hoe nieuwe mensen worden aangenomen, als voorbeeld van hoe sommige processen zijn veranderd. “Voorheen werd het sollicitatiegesprek van een engineer gedaan met een engineer. Dit kunnen we ons niet meer veroorloven, omdat de tijd van een engineer te waardevol is geworden. Daarnaast hebben we niet eens meer budget om een dergelijk iemand aan te nemen”, aldus Wolff.