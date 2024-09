Pijnlijke afgang voor Pérez in Q2 F1 Singapore

Nadat hij in Baku een prima prestatie noteerde, is het voor Sergio Pérez in de Formule 1-kwalificatie in Singapore anders. De Mexicaan kreeg de RB20 niet op tempo en moet het doen met een dertiende tijd. Een hard gelag voor de rijder, die de hoop had dat hij de betere vorm te pakken had. Een exit in Q2 kan niet anders dan pijn doen voor de coureur, want twee jaar geleden reed hij hier nog naar een zege. Het verschil met teamgenoot Max Verstappen - die tweede werd - is met negen tienden ook nog eens opvallend groot.

Met Pérez vallen ook Alexander Albon, Franco Colapinto, Kevin Magnussen en Esteban Ocon moeten de rest van de kwalificatie toekijken. Wel een eervolle vermelding voor Colapinto, die slechts 0,007 seconden van zijn Williams-teamgenoot Alexander Albon afzat.

Yuki Tsunoda is ook een van de helden van de kwalificatie. De RB-coureur is veel sneller dan zijn teamgenoot Ricciardo - die in Q1 al eruit vloog - en strijd voor een mooie plek op de grid morgen in Q3. En uiteraard is kwalificatiekanon Nico Hülkenberg weer van de partij in het laatste gedeelte van de kwalificatie.