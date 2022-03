Nadat Nikita Mazepin en titelsponsor Uralkali afgelopen weekend de deur werden gewezen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne, moest Haas F1 Team op het laatste moment op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Mick Schumacher. Aanvankelijk gaf teambaas Guenther Steiner aan dat reservecoureur Pietro Fittipaldi als eerste een oproep zou krijgen, nadat hij eind 2020 al twee races inviel voor de geblesseerde Romain Grosjean. Toch ging het zitje aan zijn neus voorbij, want woensdag kondigde Haas de terugkeer van Kevin Magnussen aan. De Deen is na een jaar afwezigheid terug bij de renstal, waar hij eerder tussen 2017 en 2020 voor reed, en klokte tijdens zijn eerste testdag terug bij het team meteen de snelste dagtijd.

Het is een keuze waar Fittipaldi begrip voor heeft, maar dat betekent niet dat het geen teleurstelling voor hem is. “Steiner vertelde me dat er eigenlijk maar twee kandidaten overwogen werden, dat waren ik en een coureur van wie ik niet wist wie het was. Het bleek Kevin en het ging zijn kant op”, zegt Fittipaldi. “Ik respecteer het besluit van het team, maar als racer in hart en nieren is dit teleurstellend en pijnlijk, want ik weet welke potentie we hebben en wat ik kan leveren. Steiner zei: ‘We hebben iemand met ervaring nodig.’ Dat begrijp ik, maar het verandert niets aan mijn toewijding aan het team. Het verhaal eindigt hier nog niet. Ik blijf hard werken. Ik heb al veel tegenslagen overwonnen in mijn carrière en dit is er slechts nog een. Het enige wat ik kan doen, is nog harder werken.”

Ervaring van belang voor Haas F1

De keuze voor Magnussen is volgens Steiner makkelijk te verklaren: aan een ervaren coureur heeft het team momenteel meer dan weer een debutant. “Je kijkt altijd naar wat werkt. Met de positie waarin we ons bevonden, was de vraag: ‘Hoe kunnen we het team zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk risico naar voren helpen?’ En dat was Kevin, want we kennen hem en hij heeft met ons gewerkt”, legt Steiner uit. “Met de keuze voor wederom een rookie zouden we voor hetzelfde probleem staan. We zouden niet weten waar we staan, omdat we geen referentie hebben. In je achterhoofd denk je er misschien aan om de veilige route te bewandelen, en dat hebben we gedaan. Desondanks is het niet volledig veilig. We doen iets waarvan we weten dat het werkt.”

Dat neemt niet alle teleurstelling weg bij Fittipaldi, die graag de eerste Braziliaan met een fulltime F1-zitje sinds 2017 had willen worden. “Ik weet wat we hadden kunnen doen, dat was enorm geweest voor Brazilië. Echt geweldig”, stelt Fittipaldi, die in het bijzonder zou uitkijken naar de eerste GP van Miami. “Ik ben geboren in Miami en ik dacht echt dat het samen zou komen. Maar het is prima, het is geen probleem. De volgende dag word je wakker en moet je harder werken. Er komt nog een kans, ik weet dat het verhaal hier niet ophoudt. Ik heb Guenther verteld dat ik nog net zo vastberaden ben als hiervoor. Iedere keer als hij me in de auto zet, zorg ik ervoor dat ik optimaal ben voorbereid.”