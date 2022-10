Fittipaldi mag in twee trainingen aan de bak voor Haas F1

Het gaat om deelname in de eerste trainingen van Mexico én Abu Dhabi. Pietro Fittipaldi reed in 2020 al twee Formule 1-races, maar valt vanwege zijn beperkte ervaring nog onder de regeling dat hij als rookie een vrije training mag rijden. Formule 1-teams zijn dit seizoen verplicht tweemaal een rookie in te zetten. De Braziliaan zal een keer de auto van Mick Schumacher tot zijn beschikking krijgen, de andere sessie neemt hij de bolide van Kevin Magnussen over.

Voordat Fittipaldi het stuur in Mexico ter hand neemt, heeft Haas F1 tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten nog een oude bekende achter het stuur. Antonio Giovinazzi stapt dan in de VF-22, net zoals hij vorige maand al in actie kwam tijdens de eerste training op het circuit van Monza. Destijds werd nog gedacht dat het bedoeld was om Giovinazzi te testen voor een zitje in 2023, maar inmiddels lijkt dat een gepasseerd station. De strijd om het tweede zitje naast Magnussen gaat volgens het Duitse Bild uitsluitend nog tussen Schumacher én oudgediende Nico Hülkenberg.

Met nog vier races te gaan heeft Haas dus drie keer een andere coureur tijdens de eerste vrije training in de auto zitten. Alleen tijdens de Grand Prix van Brazilië is dat niet het geval. Dit heeft alles te maken met het feit dat men in Sao Paulo het laatste sprintweekend van het seizoen afwerkt. Coureurs hebben daardoor minder trainingstijd.