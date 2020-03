Fittipaldi en Delétraz test- en reservecoureurs bij Haas

Beide coureurs zijn geen onbekenden van de Amerikaanse renstal uit Kannapolis. Zo maakten ze vorig jaar al vlieguren voor Haas in de simulator en mochten ze eerder ook al proeven aan het echte werk. Fittipaldi en Delétraz debuteerden in 2018 in de VF-18, tijdens de Pirelli-test in Abu Dhabi. Fittipaldi kwam vorig jaar ook nog met de VF-19 in actie, tijdens de tests in Barcelona, Bahrein en Abu Dhabi.

“We hadden dit nieuws eigenlijk al tijdens het weekend van de Australische Grand Prix naar buiten willen brengen, maar de prioriteiten daar lagen even wat anders”, aldus teambaas Guenther Steiner. "Pietro en Louis hebben zich beiden het afgelopen jaar bewezen en we zijn erg blij ze als test- en reservecoureur te kunnen bevestigen."

De 23-jarige Fittipaldi was afgelopen seizoen actief in de DTM, terwijl de 22-jarige Delétraz uitkwam in het Formule 2-kampioenschap. Haas laat weten dat beide coureurs dit jaar “het team in de simulator en langs de baan zullen ondersteunen, wanneer het seizoen van start gaat.” Tot die tijd zullen Fittipaldi en Delétraz waarschijnlijk meedoen aan virtuele Grand Prix-series die de Formule 1 heeft opgezet.