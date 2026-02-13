Red Bull Racing voelt er weinig voor om zich tot favoriet te laten bestempelen voor het Formule 1-seizoen 2026. Mercedes-teambaas Toto Wolff noemde Red Bull onlangs nog de maatstaf, maar daar is men het in Milton Keynes nadrukkelijk niet mee eens.

Op donderdag liet Max Verstappen al doorschemeren dat hij vermoedt dat Mercedes bewust de kaarten tegen de borst houdt. "Wacht maar tot Melbourne en kijk hoeveel vermogen ze dan ineens hebben. Ik weet nu al hoe dat zal gaan", stelde de Nederlander.

Ook technisch directeur Pierre Waché verwerpt het idee dat Red Bull momenteel het te kloppen team is. "Het is moeilijk om te zeggen waar we precies staan, maar we zijn zeker niet de benchmark", zegt hij tijdens de derde testdag in Bahrein tegen onder andere Motorsport.com. "We zien duidelijk drie teams voor ons: Ferrari, Mercedes en McLaren. Op basis van onze analyses staan wij achter hen."

"Dat is hoe wij het nu zien, maar het blijft lastig om de anderen goed in te schatten vanwege verschillende programma's, brandstofniveaus en motorstanden", vervolgt hij. "Maar dat is op dit moment onze analyse, al kan die eerlijk gezegd ook verkeerd zijn. We besteden daar niet te veel tijd aan. We focussen ons vooral op hoe we onze runs kunnen verbeteren."

Op de vraag hoe tevreden hij zelf is over het werk dat tot dusver is verzet, reageert de Fransman: "Ik ben nooit tevreden met mijn eigen werk! We hebben duidelijk nog verbeteringen door te voeren en er zijn zeker nog uitdagingen binnen deze reglementen die we zullen moeten tackelen, aangezien het gripniveau vrij laag is en de hoeveelheid downforce ook. Het managen van tractie na langzame bochten is daardoor een grote uitdaging, en dat zou wel eens een van de sleutels kunnen zijn."

Zwakke punten van vorig jaar nog aanwezig

Volgens Waché is dat ook een punt waarop Red Bull momenteel nog achter ligt ten opzichte de concurrentie. "Qua tractie uit langzame bochten ogen zij duidelijk erg sterk. Ook de topsnelheden van Ferrari en Mercedes zijn interessant, vooral bij lage brandstofniveaus. Het probleem is dat prestaties pas echt goed te beoordelen zijn wanneer iedereen in Melbourne met exact dezelfde hoeveelheid brandstof kwalificeert."

"We zien duidelijke zwakke punten bij onze auto en koppelen die aan de feedback die we van Max en Isack krijgen met betrekking tot waar we tijd verliezen ten opzichte van anderen." Tractie was in 2025 ook al een verbeterpunt bij Red Bull. Waché: "Tractie bij het uitkomen van langzame en middensnelle bochten was vorig jaar al niet onze sterkste kant en daarin zijn zij nu nog steeds sterker dan wij."

Energiemanagement eerder voor elkaar

Concurrenten, met Wolff voorop, prezen Red Bull om het energiemanagement, vooral over meerdere ronden. "Het is lastig om hier iets over te zeggen", laat Waché echter weten. "Het klopt dat we vooral op de eerste dag iets dichter bij het ideale plaatje zaten. Daarna zag je dat anderen dezelfde richting insloegen en ik zou zeggen dat zij nu zelfs iets beter zitten dan wij."

"Misschien hebben onze mensen in de fabriek en in de simulator sneller een werkbare, maar niet optimale oplossing gevonden", zegt hij over de vliegende start. "De anderen hadden iets meer tijd nodig om daar te komen. Maar op dit moment zou ik niet meer zeggen dat wij daar een voordeel hebben."

Net als de coureurs is Waché wel onder de indruk van het werk dat Red Bull Ford Powertrains heeft geleverd met de volledig nieuwe DM01-power unit. "Ik ben verrast dat de motorafdeling zo'n fantastische job heeft geleverd door iets neer te zetten waardoor we nu zoveel kilometers kunnen rijden. We moeten erkennen hoe knap dat is. Om als start-up - want we zijn maar drieënhalf jaar geleden hiermee begonnen - een motor te bouwen en niet voor gek te staan op de baan, dat is een enorme prestatie."

Bekijk: F1-update: Max Verstappen hekelt nieuwe F1-regels, wilde 2026-auto liever niet in simulator rijden