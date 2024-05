Waché benoemt belangrijkste aspect voor Red Bull bij vertrek Adrian Newey

Red Bull Racing moet het vanaf het eerste kwartaal van 2025 zonder Adrian Newey stellen. Tot die tijd werkt de legendarische ontwerper vooral aan het RB17-hypercarproject en bemoeit hij zich niet meer met de doorontwikkeling van de Formule 1-auto. Newey bezoekt nog wel verschillende Grands Prix en is ook meer dan eens aan de pitmuur te vinden, maar het team laat doorschemeren dat dit meer voor tactische beschouwingen is dan voor het afstellen van de auto's.

Waché: Rolverdeling met Newey is lastig uit te leggen

Op technisch vlak komt meer op mannen als Pierre Waché, Enrico Balbo en Ben Waterhouse aan, waarbij Red Bull eerder dit jaar al heeft ingezet op contractverlengingen. Als eerstgenoemde wordt gevraagd in hoeverre het vertrek van Newey een verlies voor Red Bull is, luidt zijn antwoord: "Iedereen in deze business weet dat Adrian een grote speler is en misschien wel de succesvolste engineer ooit in de Formule 1. Ik denk dat het in dat opzicht een groot effect op ons heeft, maar het team was voorbereid. Het is niet zo dat we hadden verwacht dat Adrian nog twintig jaar zou blijven. We hebben het team wat anders ingericht en moeten zorgen dat we klaar zijn voor zijn vertrek."

Zoals Max Verstappen in Miami al aangaf, laat ook Waché weten Newey vooral als een sparringpartner te gaan missen. "Zijn ervaring", luidt het antwoord op de vraag wat hij het meest gaat missen aan Newey. "Hij laat niets liggen en heeft de mentaliteit van een racer. Het is in dat opzicht erg fijn om dingen met hem te bespreken." Over de exacte rol van Newey wil Waché niet al te veel kwijt. "Dat is lastig uit te leggen, omdat het gedurende de jaren steeds is veranderd. Het lag er maar net aan hoe betrokken hij was bij de Formule 1 en hoe betrokken hij was bij andere projecten. Natuurlijk hebben we samen steeds ideeën uitgewisseld over welke richting we op wilden gaan met de auto. Het is een beetje lastig uit te leggen hoe we dagelijks met elkaar samenwerken. Hij was meer betrokken bij de aerodynamica en mijn kant is toch meer de vehicle dynamics, daar komt mijn expertise ook vandaan. Natuurlijk hebben we veel ideeën met elkaar uitgewisseld, ook doordat de aero-mensen en de mensen die over de dynamiek van de auto nauw met elkaar samenwerken. In dat opzicht hebben we veel gepraat over de richting van de doorontwikkeling en ook over de aanpak van verschillende raceweekenden."

Gezamenlijke richting binnen Red Bull doorslaggevend na vertrek Newey

De onderlinge afstemming en het aanhouden van een duidelijke ontwikkelingsrichting voor alle afdelingen noemt Waché de belangrijkste elementen voor Red Bull Racing na het vertrek van Newey. "Iedereen binnen het team heeft impact en des te hoger je staat, des te groter die impact is. Maar het allerbelangrijkste binnen een team is dat je soepel met de verschillende afdelingen kunt samenwerken en dat het allemaal goed op elkaar is afgestemd. De gezamenlijke richting moet voor iedereen duidelijk zijn. Als je die niet uit het oog verliest, dan zit je op het juiste spoor. Het is cruciaal dat die overkoepelende richting klopt. Dan nog kunnen bepaalde mensen een grote invloed hebben, maar het belangrijkste is dat die overkoepelende richting door iedereen wordt gerespecteerd."

Waché laat net als Horner weten dat Red Bull is voorbereid op het vertrek van Newey, al voegt hij toe dat de praktijk de beste graadmeter zal vormen. "We plannen en werken momenteel natuurlijk zo dat we het vertrek zo min mogelijk gaan merken, maar de toekomst zal het leren doordat we in een competitieve omgeving zitten. De anderen werken keihard om ons te pakken en wij doen er alles aan om vooraan te blijven. Het komt nooit op één persoon aan, het is altijd een team dat de auto aflevert. Als iemand vertrekt - en zeker iemand zoals Adrian - dan is dat natuurlijk jammer, maar we zijn voorbereid. Nu is het aan ons om het dit jaar en ook volgend jaar te bewijzen." Aan die laatste woorden van Waché moet overigens nog wel worden toegevoegd dat 2026 de grootste uitdaging voor het technisch team van Red Bull zal vormen, aangezien het reglement dan zowel motorisch als aan de chassiskant volledig op de schop gaat.