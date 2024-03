Na de wintertests was het Formule 1-team van Alpine vrij pessimistisch over de eigen kansen tijdens de eerste races van het seizoen. Coureur Pierre Gasly en teambaas Bruno Famin spraken hardop uit dat de kans klein was dat ze vooraan mee zouden doen en dachten aan een plek achterin het veld. Na de eerste twee trainingen lijkt het erop dat de beide heren gelijk krijgen, want in beide oefensessies stonden Gasly en Esteban Ocon in de achterhoede. Op basis van de klasseringen in de trainingen lijkt het halen van Q2 al een brug te ver. Toch is eerstgenoemde coureur wel voorzichtig optimistisch over de toekomst.

"Er zijn wel wat positieve punten op te noemen. We probeerden eerst wat dingen en die werkten niet echt. Toen we ze terugdraaiden voelde het vanmiddag een stukje beter", legt de Fransman na afloop van de vrijdagse actie uit. "Het is duidelijk dat de performance nog niet is waar we op hopen, maar we leren de auto wel steeds wat beter kennen. We moeten geduldig zijn, maar ook elke keer het maximale uit het pakket halen wat we op dat moment hebben. Iedereen werkt heel erg hard om zoveel mogelijk performance te krijgen. We moeten morgen [in de kwalificatie] en zaterdag in de race gaan zien waar we staan."

Waar Alpine staat, dat weet Gasly ook nog niet precies. "Ik kan nog geen positie noemen, daar gaan we over een paar uur achter komen", verklaart de Normandiër. "Dat is nu nog heel moeilijk. Het belangrijkste is, is dat ik precies weet wat ik wil en wat ik van de auto nodig heb. Dat weet het team ook. Het doel is om telkens iets te verbeteren en daar werken we hard voor. Ik weet dat iedereen in de fabrieken in Enstone en Viry hard werkt om de komende weken met upgrades te komen."

Het duurt dus nog even voordat de A524 van Gasly de strijd aan kan gaan, maar dat betekent niet dat de Fransman het de komende races rustig aan gaat doen. "We kunnen het beste voor het maximale resultaat gaan. We hebben vandaag al een stap gezet, hopelijk kunnen we dat morgen nog een keer doen", besluit de Alpine-rijder.