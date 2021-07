Gasly voerde “zeer positief gesprek” met Marko over F1-toekomst

Naar alle verwachting vormt Sergio Perez ook in 2022 een team met Max Verstappen bij topteam Red Bull Racing. Daardoor is er voor Pierre Gasly geen opening om terug te keren bij zijn oude werkgever, ondanks zijn uitstekende vorm in 2021. De Fransman werd de voorbije weken in verband gebracht met enkele andere renstallen maar het ziet ernaar uit dat hij ook volgend jaar in dienst van AlphaTauri rijdt. Zeker na een goed gesprek met Dr. Helmut Marko.

“We hebben in Oostenrijk om de tafel gezeten, we hadden daar een zeer goede lunch samen”, bevestigt Gasly als Motorsport.com hem vraagt naar zijn toekomst. “We hebben over allerlei dingen gesproken. Het was zeer positief om wat meer te horen over hun ideeën en plannen, en hoe zij de toekomst zien. Want we hebben nog een contract voor een langere periode. En ja, we zullen zien wat de toekomst brengt. Ik weet hoe tevreden zij zijn met mijn prestaties en met wat ik breng bij het team. Daar moet ik me dus op blijven focussen en dan zien we wel wat er gebeurt. Maar het was goed om dit gesprek te voeren.”

Kansen in 2022

De coureur uit Rouen ziet de ingrijpende reglementsveranderingen voor 2022 als een kans om verder naar voren te komen met AlphaTauri, al liggen er ook gevaren op de loer: “Als je er objectief naar kijkt, kan het alle kanten op. Als we één speciaal trucje ontdekken dat heel goed werkt, dan kunnen we volgend jaar in potentie nog betere resultaten boeken. Maar als we iets groots over het hoofd zien, dan wordt het extreem lastig. Je begint met een leeg vel papier dus het is ontzettend lastig om in te schatten waar je zult staan, of er zeker van te zijn dat je niets gemist hebt. Er zijn dus veel vraagtekens. Ik denk dat dat voor iedereen in de paddock geldt. De topteams, met hun kennis, middelen en faciliteiten, hebben meer kans om het bij het rechte eind te hebben. Er is echter niets zeker. We kunnen volgend jaar wel wat verrassingen zien.”