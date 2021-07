Gasly tussen hoop en vrees: "Sprintrace is grote verandering"

AlphaTauri laat zich dit seizoen vooral in de kwalificatie regelmatig goed van voren zien, maar het team uit Faenza heeft nog weleens moeite om de juiste balans te vinden tussen de set-up voor de kwalificatie en de race.

Met het nieuwe sprintrace-format dat komend weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië wordt geïntroduceerd, wordt dat er niet eenvoudiger op, zegt Pierre Gasly. “De grootste verandering dit weekend is de race op zaterdag. Het betekent dat we maar één vrije training krijgen om de auto af te stellen voor de kwalificatie. Dat is een grote verandering. We moeten vanaf het begin een goede basis hebben voor wat betreft de afstelling van de auto. Het nieuwe format betekent dat het belangrijker is hoe de auto in race trim werkt en we weten dat we daar misschien wat meer werk te verzetten hebben in vergelijking met hoe de auto tot nu toe presteerde in de kwalificaties.”

Toch heeft de Fransman er vertrouwen in. “Over het algemeen moet het goed komen, want we hebben in Oostenrijk gezien dat we met een andere strategie vier of vijf seconden van de top-vijf eindigden. Dus ook al hebben we nog wat werk te verzetten voor de race, we zitten er toch goed bij en dat is zeker positief. We hebben veel samengewerkt met de ingenieurs en ik heb in de simulator gekeken naar alle mogelijke scenario's voor het nieuwe format. Het moet leuk worden.”

Ervaring Tsunoda

Het gemis van een vrije training op de vrijdag, zal voor Yuki Tsunoda niet heel erg gelegen komen. De Japanse rookie heeft weliswaar vaker op Silverstone gereden, maar nog nooit in een Formule 1-wagen en kan dus alle trainingsmeters op het uitdagende circuit goed gebruiken. “Ik heb goede herinneringen aan vorig jaar, toen ik [op Silverstone] derde werd in de hoofdrace van de Formule 2. Net als de Red Bull Ring is het een circuit waar ik al heel vaak heb gereden, sinds ik in de Formule 3 zat. Dat is allemaal positief, maar het nadeel van Silverstone, waar ik nog nooit met een Formule 1-auto heb gereden, is dat we maar één vrije training hebben voor de kwalificatie."

En dat betekent dus aanpassen voor Tsunoda, die zich juist had voorgenomen om in de eerste vrije trainingen het wat rustiger aan te doen. "De nieuwe aanpak die ik in Oostenrijk ben gaan gebruiken, zal deze keer niet zo goed werken. Ik verwacht dat het moeilijk wordt om meteen na de eerste vrije training goed te presteren in de kwalificatie. Het zal heel moeilijk worden, maar ik zal toch proberen om stap voor stap weer snelheid te maken, zoals in Oostenrijk.”