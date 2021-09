Gasly boos op zijn team: “Hebben een enorme fout gemaakt”

Gasly was vrijdag op een droog Sochi Autodrom al razendsnel met zijn AlphaTauri en ook op het natte asfalt zat de Fransman er zaterdag in de kwalificatie weer goed bij. In de slotfase van het tweede kwalificatiedeel ging het echter helemaal mis voor de coureur uit Rouen. Terwijl zijn concurrenten alsmaar sneller gingen op vers rubber duikelde Gasly in de rangorde, met een uiteindelijke twaalfde tijd en een vroegtijdige uitschakeling tot gevolg.

Na afloop van Q2 sloeg Gasly woedend op zijn stuur en brieste hij na het uitstappen de pitbox van AlphaTauri uit. De Fransman had zijn team namelijk verzocht een vers setje intermediates onder de AT02 te monteren, maar aan de pitmuur werd anders besloten. Het kostte Gasly naar eigen zeggen een plekje in Q3.

"Hebben een enorme kans laten liggen"

“We hadden de snelheid om makkelijk in Q3 te komen”, vertelde Gasly na afloop onder andere aan Motorsport.com. “De auto was in deze omstandigheden heel erg snel, maar toen bleven we in Q2 op één set banden rijden, een set die volledig was opgerookt. Ik vroeg of ik de pits in kon duiken want ik zag dat de baan droger werd, maar dat hebben we niet gedaan. Het was een enorme fout die ons een plekje in Q3 heeft gekost.”

“Op dit moment begrijp ik niet echt waarom we het niet gedaan hebben. We hebben er duidelijk een flinke prijs voor betaald, zeker als je ziet wat er in Q3 is gebeurd. We hebben een enorme kans laten liggen.”

Gasly was woedend na zijn vroegtijdige uitschakeling omdat hij voelde dat er veel meer in het vat had gezeten zaterdag: “Ik voelde het potentieel. Die laatste twee rondjes, ik gleed echt alle kanten op en zag mijn rondetijden. We kwamen uiteindelijk een tiende tekort, terwijl we met nieuwe banden anderhalve seconde sneller hadden kunnen zijn. Ik wist na Q1 al dat we in deze omstandigheden enorm veel potentie hadden om goed te presteren. Als je dan zo ver naar achteren kwalificeert maakt me dat boos.”

Gasly was tijdens de kwalificatie ook al boos over de boordradio te horen toen hij werd opgehouden door een Williams, maar dat was uiteindelijk niet van invloed op het resultaat: “Er was wel wat verkeer, maar uiteindelijk was dat niet het probleem. Het echte probleem is dat we de pits op hadden moeten zoeken maar dat niet hebben gedaan. In dit soort omstandigheden is het altijd een beetje rommelig op de baan, maar uiteindelijk is dat niet de reden waarom we Q3 niet hebben gehaald.”