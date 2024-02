Begin februari kwam misschien wel de grootste transfer in de Formule 1 aller tijden naar buiten: Lewis Hamilton verlaat Mercedes en gaat in 2025 zijn geluk bij Ferrari beproeven. Waar de overstap voor de meeste mensen een grote verrassing is, vertelt Alpine-coureur Pierre Gasly na de onthulling van de A524 dat hij al langer op de hoogte was en dat het hem niet verraste. "Hij is natuurlijk al een hele lange tijd bij Mercedes en ik had al gehoord dat hij in gesprek was met Ferrari", vertelt de Fransman.

Een van de meest gehoorde bedenkingen is dat Hamilton al wat ouder is. Gasly denkt zelfs dat de leeftijd van de Brit doorslaggevend was. "Hij ging al naar het einde van zijn carrière, dus het was nu of nooit", aldus de Normandiër. "Ik denk dat het geheim al een tijdje is stil gehouden. Het is natuurlijk ook wel opwindend, ook voor de coureursmarkt." De 28-jarige coureur denkt dat het voor de sport ook goed is dat Hamilton elders een poging gaat wagen. "Hij is de succesvolste coureur ooit en gaat ergens anders een uitdaging zoeken. Ik weet zeker dat de mensen hem goed in de gaten gaan houden."

Met het vertrek van Hamilton komt bij Mercedes een van de meest begeerde stoeltjes vrij. Gasly loopt aan het einde van het seizoen ook uit zijn contract en hoopt dat het hoogst haalbare voor hem in het verschiet ligt. "Mijn doel in F1 is altijd duidelijk geweest: ik wil vooraan meevechten", legt de coureur uit, die daarvoor ook genoeg kansen bij zijn huidige werkgever ziet. "Daarom ben ik anderhalf jaar geleden naar Alpine gekomen, wij willen voor de topposities vechten. Mijn aanpak in F1 is niet veranderd. Ik ben net 28 geworden, dus ik zit op de toppen van mijn kunnen. Ik weet dat er nog mooie jaren voor mij liggen."

Gasly over Sainz: Wat is tegenwoordig nog eerlijk in F1?

Bij Ferrari moet Carlos Sainz het veld ruimen door de komst van Hamilton. De Spanjaard moet na vier jaar de Italiaanse renstal verlaten en Gasly heeft daar een apart gevoel bij. "Wat is tegenwoordig nog eerlijk in F1? Ik denk dat Carlos een hele goede coureur is", noemt de Normandiër. "Maar Lewis Hamilton is ook een hele goede, misschien wel de beste aller tijden. Als je het zo bekijkt, is het logisch dat ze de kans die ze zagen grepen."

Met Sainz heeft Gasly wel medelijden. "Het brengt Carlos is een moeilijke situatie. Het wordt er voor hem niet makkelijker op", besluit de Franse rijder.