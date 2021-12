Gasly wist niet tegen wie hij racete na safety car in Abu Dhabi

Max Verstappen greep zondag op het Yas Marina Circuit zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Na de herstart sloeg hij op zijn verse zachte banden toe door Lewis Hamilton in bocht 5 te verschalken en zo de eerste Red Bull Racing-kampioen sinds 2013 te worden. De wedstrijdleiding liet de vijf achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen zich voor de herstart ontdoen van hun ronde achterstand, maar daarachter reden achterblijvers en coureurs in dezelfde ronde als de leider door elkaar. Het maakte de sprint naar de finish achter de twee titelkandidaten niet bepaald overzichtelijk.

“Ik wist eigenlijk niet eens tegen wie ik racete”, verklaarde Pierre Gasly na afloop van de race over de sprint naar de finish. Daarin zou hij nog enkele posities winst boeken, waardoor de AlphaTauri-coureur als vijfde over de finish kwam. “Er waren veel auto’s. Ik had een mooi gevecht met Bottas en wist hem te pakken, daarna had ik nog een leuke strijd met Yuki. Ik ging ook voorbij een Aston Martin en een Haas, maar ik probeerde in die laatste ronde gewoon zoveel mogelijk auto’s in te halen. Het bracht me een nieuwe top-vijf, dus daar was ik heel, heel blij mee.”

Makkelijk had Gasly het niet in de laatste race onder de huidige technische reglementen. “De auto was eerlijk gezegd heel lastig te besturen. Ik gleed veel en zat echt de hele tijd op het randje. Dit was duidelijk niet de sterkste auto die ik dit seizoen heb gehad”, zei de Fransman, die het beste moest maken van de situatie. “De balans was verre van wat ik graag had gewild, maar soms is het niet anders. Zodra je in de race zit, moet je het beste maken van wat je hebt. Met de tools, het rijden en alles wat ik doe probeer ik te maximaliseren en daarom ben ik denk ik heel tevreden met de positie waarop we zijn geëindigd.”

"Er gaat niets boven gevoel van winnen"

Door zijn vijfde plek in Abu Dhabi sluit Gasly zijn beste seizoen in de Formule 1 tot dusver af op de negende plaats in het kampioenschap. Met 110 punten scoorde hij voor het eerst meer dan 100 punten in een seizoen en dat voelt goed, hoewel zijn eerste F1-zege in 2020 nog beter voelde. “Dit jaar hebben we niet gewonnen en er is niets dat boven het gevoel van winnen gaat. Maar ik moet zeggen dat ik van het seizoen als geheel, alle 22 races heb genoten. Het geeft een ander soort sensatie als je naar een raceweekend gaat in de wetenschap dat je om punten gaat knokken en de strijd met McLaren en Ferrari aangaat. Daar heb ik het hele jaar van genoten en ik hoop echt dat dit volgend jaar weer zo is.”