Het hele seizoen leek het erop dat Pierre Gasly een goede zet had gemaakt met het overstappen naar Alpine, maar in Mexico was juist zijn voormalige werkgever AlphaTauri sneller. De Franse coureur verklaart te weten hoe dat komt. "Het was een heel teleurstellende sessie vanuit ons", verklaart de Fransman na de Formule 1-kwalificatie in Mexico. "We kunnen niet vechten met de teams waarmee we normaal gesproken vechten. Ik heb een idee waarom AlphaTauri competitief is en wij niet, maar daar ga ik niet verder op in."

Ook na doorvragen wil Gasly niks zeggen, maar hij licht toch een tipje van de sluier op. "Er zijn heel wat overduidelijke dingen wat voor ons in de eerste sector voor tijdverlies zorgde", noemt de Alpine-man. "Het zijn dingen die met name in de onboards zichtbaar zijn. Jullie zien die beelden ook, dus ik ga ervan uit dat jullie het kunnen vinden." De 27-jarige coureur heeft vijf keer namens AlphaTauri mogen rijden op het circuit Autodromo Hermanos Rodriguez en weet dat het team een bepaalde aanpak heeft.

De specifieke aanpak waar Gasly het over heeft wordt bevestigd door hoofd race-engineer van AlphaTauri Jonathan Eddolls. "We kijken altijd naar het karakter van een baan. Dat doen we week in week uit", vertelt de engineer, die uitlegt hoe het komt dat de specifieke aanpak voor Mexico goed uitpakt. "Er zijn bepaalde races waar net wat andere dingen voor nodig zijn. Dan heb ik het [naast Mexico] over Singapore, Baku en Monaco." Eddolls weet dat AlphaTauri in het verleden goede resultaten boekte tijdens de race in Noord-Amerika: "Onze mechanische grip is hier vaak goed. Als iedereen [natuurlijke] grip tekort komt, dan is het belangrijk om goede mechanische grip te hebben. Daarnaast is ons aeropakket normaal gesproken niet efficiënt genoeg, maar hier hebben we wel genoeg load in de bochten."

Naast de auto erkent Eddolls ook dat de Honda-motor het op de hoogte in Mexico goed doet. "Alle teams verliezen wat vermogen, maar voor de Honda-motor is dat maar een klein getal", noemt de Engelse AlphaTauri-topman. "Ik kan niet voor anderen spreken, maar de Honda-motor is goed en de drivability is ook goed. En de hoogte kan hij ook nog eens goed aan."

Dat de AlphaTauri het goed doet is zichtbaar in de resultaten van Daniel Ricciardo. De Australiër zette een knappe prestatie neer met een vierde startplek in Mexico, wat de beste startplek van het seizoen voor de Italiaanse renstal is.