Vroege F1-gridstraf dreigt voor Gasly na brand in GP Bahrein

In de openingsrace van het Formule 1-seizoen 2022 leek Pierre Gasly op weg naar een solide puntenfinish voor AlphaTauri. In de slotfase van de race werd hij echter de eerste uitvaller van de dag en veroorzaakte hij een safety car-fase, nadat hij zijn bolide in bocht 3 stil moest zetten vanwege een brandje onder de motorkap. Het Italiaanse team moet hierdoor flinke herstelwerkzaamheden uitvoeren in de aanloop naar de GP van Saudi-Arabië, die komend weekend op het programma staat. Een zorg voor de langere termijn is dat de batterij onbruikbaar is geworden door de brand. Daar mag een coureur er maximaal twee van gebruiken per seizoen, waardoor een gridstraf loert als het onderdeel inderdaad te beschadigd is geraakt.

“Ik kreeg letterlijk geen enkele waarschuwing, dat is heel vreemd. Ik wist niet helemaal zeker wat er gebeurde, maar net na de eerste bocht schakelde de hele auto uit en moest ik hem stilzetten. Daarna was er aan de achterkant van de auto gewoon een barbecue”, antwoordde Gasly op een vraag van Motorsport.com. “Na de test waren we vol vertrouwen, we hadden geen enkel probleem. Dit laat gewoon zien dat deze sport je altijd met beide benen op de grond laat staan, je kan nooit ergens te veel vertrouwen in hebben. Ik hoop dat de motor er niet helemaal aan is, maar we moeten ermee dealen. Het was niet het gehoopte einde, vooral nadat de race zo goed ging met een geweldige start, een mooie strijd met Fernando en daarna met Kevin. We lagen relatief comfortabel op P8, dus het is zonde dat we deze punten zijn misgelopen.”

AlphaTauri onderzoekt omvang schade na brand

Technisch directeur Jody Egginton bevestigde de lezing van Gasly dat het probleem plotseling de kop opstak. “Het was een instant failure, we verloren elektrisch al het vermogen. Momenteel lijkt het gerelateerd aan de batterij, maar we weten het niet precies. Dat onderzoeken we nog”, zei Egginton, die toegaf dat er mogelijk motorcomponenten gewisseld moeten worden. “We moeten het probleem eerst vinden, maar een van de scenario’s is dat we een motorelement moeten vervangen. Het ene moment reed de auto, een moment later schakelde de motor zichzelf uit. We verloren meteen vermogen, de auto kwam tot stilstand en er ontstond een brandje. De bron daarvan kan zijn dat de hete onderdelen niet goed werden gekoeld. We moeten ernaar kijken, er is veel schade aan het oppervlak.”

Het team staat volgens Egginton voor een flinke klus om de AT03 op te lappen. De batterij wordt weliswaar gezien als de waarschijnlijke oorzaak, maar ook andere motorcomponenten zijn mogelijk beschadigd door de vlammen. “We moeten het nog beoordelen, maar in ieder geval de achterwielophanging en de bedrading zullen nieuw zijn, het bodywork was verschroeid. We gaan de batterij en de verbrandingsmotor beoordelen, want er is veel brandblusmiddel over de auto gegaan. In het ergste geval is het een motorelement en een chassis, maar daar kunnen we nu nog niets over zeggen. Alles wat aan de power unit of de versnellingsbak vastzit, is heet geworden omdat het daar brandde. Alles was ondergespoten met brandblusmiddel, dus we kunnen deze onderdelen mogelijk vervangen en terugsturen naar de fabriek voor een volledige inspectie.”