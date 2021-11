Gasly vreest slecht zicht met nieuwe F1-bolides voor 2022

De Fransman heeft de AlphaTauri van volgend jaar in de simulator aan de tand gevoeld, maar klaagde na afloop dat hij weinig kon zien vanuit de cockpit. De nieuwe vleugels boven de wielen, die vanaf 2022 verplicht zijn, beperken het zicht van de coureur. Bovendien maken ze het lastig om het juiste instuurpunt van de bocht te zien, zo stelt Gasly. Ook een blokkerend wiel is moeilijker waar te nemen.

Kortom, geen al te enthousiaste Gasly: “Het wordt vooral qua zicht anders door de grotere banden en de vleugel daarboven. Ik vind het maar niks”, zegt de Fransman. “Ik denk dat we er maar aan moeten wennen. Het stuk tussen het chassis en de band wordt straks afgeschermd. Met name wanneer je in een bocht kijkt, heb je geen zicht om de auto echt goed te positioneren. Ik denk dat we andere referentiepunten moeten kiezen dan in het verleden het geval was. Het is voor iedereen hetzelfde, het is gewoon anders. Het zicht neemt af. Dat is nooit fijn, maar we moeten het ermee doen.”

Op de vraag of het ook lastig is om de conditie van de voorband te beoordelen, antwoordt de AlphaTauri-coureur: “Waarschijnlijk wel qua blokkeren en dergelijke. Bij volledig zicht op de band zie je dat sneller. Nu is de bovenkant afgeschermd, dus dat maakt het wat lastiger.”

Tevredenheid over ontwikkeling

Ondanks het mindere zicht is Gasly te spreken over de ontwikkeling van AlphaTauri met de bolide voor komend jaar: “Het verandert nog enorm veel. Als je na twee of drie weken weer in de sim stapt, is het heel anders. Over het algemeen zijn we vrij tevreden met wat we gedaan hebben. We hebben echter geen referentiepunt. We weten dat we progressie boeken, maar we weten pas in Barcelona of we een voorsprong of achterstand hebben.”

