Gasly vreest "best moeilijke" tijden voor updateloze Alpine F1

Bij Alpine F1 ging het de laatste weken vooral over de onderlinge verhoudingen tussen coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly. Incidenten in Monaco en Montreal zorgden nu niet direct voor een heel prettige werksfeer en ook de resultaten zijn niet om over naar huis te schrijven. Weliswaar is er in de voorbije weken iets van progressie geboekt met vier punten in de laatste twee races, maar de achtste plaats in het constructeurkampioenschap steekt schril af bij de vierde en zesde plaatsen in 2022 en 2023.

Ook de nabije toekomst ziet er allerminst rooskleurig uit voor de stal uit Viry-Châtillon. Alpine – dat met een veel te zware auto aan het seizoen begon – is voorlopig niet van plan om met updates te komen. Omdat de meeste concurrenten dat in Spanje wel zullen doen, bereidt Gasly zich alvast voor op een zware tijd in de komende F1-races. "We zullen in de nabije toekomst geen upgrades hebben", gaf de in Rouen geboren coureur al na de Grand Prix van Canada aan.

Hij is echter niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten "Ik verwacht dat de komende races onder normale omstandigheden best moeilijk zullen worden, maar dit is de Formule 1 en je hebt altijd wel kansen. Daarom moeten we er bovenop blijven zitten en totdat we de upgrades hebben, gewoon proberen om alle kansen te grijpen die zich voordoen."

Gasly en Ocon werden in Canada respectievelijk negende en tiende, maar er was – opnieuw – een klein relletje tussen beide coureurs. Dit keer was Ocon furieus. Tegen het einde van de race zat hij op P9 ronden lang vast achter Daniel Ricciardo. Het team besloot daarop dat Gasly vanaf P10 een poging mocht wagen om Ricciardo voorbij te gaan, maar ook hem lukte dat niet. Gasly weigerde vervolgens in de laatste ronde zoals afgesproken om zijn negende plek terug te geven aan Ocon, die na afloop dan ook woedend was.

Gasly was zich van geen kwaad bewust en prees na afloop het "goede teamwork" van Alpine na de eerste dubbele puntenfinish van dit jaar. "We weten dat we op dit soort dagen het beste moeten maken van wat we hebben. We kunnen ons geen fouten veroorloven, we kunnen ons geen onnodige risico's veroorloven. Het was goed gemanaged en hopelijk gaan we zo door tot het einde van het jaar."