Gasly voorbereid op emotioneel afscheid bij AlphaTauri

Afgezien van een korte periode waarin Pierre Gasly uitkwam voor Red Bull Racing, reed de coureur uit Rouen de afgelopen zes seizoenen in dienst van AlphaTauri (eerder Toro Rosso). In dienst van dat team onder leiding van Franz Tost boekte hij een schitterende overwinning op het circuit van Monza, waar hij in de voetsporen trad van Sebastian Vettel. Dit seizoen loopt het niet heel erg goed voor Gasly, die zijn irritatie op sommige momenten maar moeilijk kon verbergen. Toch kijkt de Fransman uit naar een emotioneel afscheid van zijn huidige team.

“Het wordt natuurlijk een heel emotioneel weekend”, zegt Gasly. “Mijn laatste bij dit team nadat we ruim vijf jaar samengewerkt hebben. Het betekent dat onze relatie veel dieper gaat dan die van collega’s. Ik ken alle engineers, monteurs en de mensen op de fabriek persoonlijk. We hebben zelfs in onze vrije tijd zoveel met elkaar beleefd. Het is de laatste race van een lange historie, er zijn niet veel coureurs die vijf jaar bij een team blijven. We hebben prachtige momenten beleefd. Wat er dit weekend ook gaat gebeuren, hopelijk kunnen we het afsluiten met een goede race. Afgezien daarvan wil ik gewoon genieten van het hele weekend en denken aan de mooie dingen die we samen hebben doorgemaakt de afgelopen jaren.”

AlphaTauri staat op de negende plek bij de constructeurs, het verschil met Haas is minimaal: slechts twee punten. Het wordt voor Gasly lastig om punten uit het vuur te slepen, maar dat is wel het doel. “Vorig jaar werd ik vijfde, maar ik kom niet met hoge verwachtingen naar Abu Dhabi. Onze prestaties zijn dit seizoen een stuk moeilijker te voorspellen geweest, het scheelt nogal per wedstrijd. Het is lastig geweest om voor punten te strijden, maar dat is wel ons doel en persoonlijk zou ik dit hoofdstuk bij AlphaTauri heel graag afsluiten met een top-tien.”

Tsunoda: "Heel verdrietig dat Pierre vertrekt"

Teamgenoot Yuki Tsunoda blijft achter bij AlphaTauri, hij krijgt met Sneker Nyck de Vries volgend seizoen een nieuwe teamgenoot. "Het is heel verdrietig dat Pierre vertrekt", zegt Tsunoda, die de afgelopen twee seizoenen onder de vleugels van Gasly mocht groeien bij het Italiaanse team. "Hij is echt een goede teamgenoot voor me geweest, op en naast de baan. We zijn vrienden geworden en ook op professioneel vlak werkten we goed samen. Ik heb veel geleerd van hem, zeker vorig jaar. Ik denk niet dat ik zonder hem zo gegroeid zou zijn. Ik zal hem missen, maar wil hem bedanken en hoop dat we van ons laatste weekend samen kunnen genieten."