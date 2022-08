Pierre Gasly kreeg begin 2019 promotie naar Red Bull Racing, maar werd voor de Belgische Grand Prix teruggezet naar Toro Rosso - nu AlphaTauri - vanwege tegenvallende resultaten. De Fransman zit nog steeds bij de mannen uit Faenza en is inmiddels de leider. Met veel succes in de laatste F1-seizoenen leefde bij Gasly de hoop terug te kunnen keren naar Red Bull, maar die plaatste Albon in 2020 nog een jaar naast Max Verstappen. Voor 2021 werd Sergio Perez op de loonlijst gezet. De Mexicaan staat nog tot en met 2024 onder contract bij de Oostenrijkers.

Een eventuele terugkeer naar Red Bull is voor in ieder geval nog twee seizoenen van de baan. Hoewel Gasly na 2023 vrij is om te gaan, zegt de coureur dat het nu nog te vroeg is om aan zijn volgende stap te denken. "Allereerst moet je beschikbaar zijn. Daarnaast moet ik in gesprek met Red Bull. Zij zijn natuurlijk de eersten die weten hoe de situatie is", zegt Gasly tegen Motorsport.com. "Aan de andere kant: het is de eerste keer in mijn loopbaan dat ik beslis wat er gebeurt en de keuze krijg. Toch is het nu nog te vroeg. We zitten halverwege 2022. Ik bekijk op het juiste moment naar wat de beste opties zijn voor de toekomst."

AlphaTauri was in 2021 een vaste waarde in het middenveld. Gasly verzamelde naast zijn onervaren teamgenoot Yuki Tsunoda 110 van de 142 punten. Daarmee werd het Italiaanse team zesde in het constructeurskampioenschap na een intens gevecht met Alpine voor de vijfde plek. Gasly vindt dat hij de rol als teamleider goed heeft opgepakt. Hij is naar eigen zeggen meer all-round geworden, wat hem wellicht gaat helpen in zijn poging verder naar voren te geraken op de grid na 2023.

"Ik ben veel completer", vervolgt hij. "Ik voel dat ik nu veel competitiever ben dan toen ik hier kwam. Het is een complexe sport. Het gaat niet alleen om het rijden. Het gaat er ook om dat je het team een bepaalde kant op krijgt. Daarnaast gaat het om samenwerken met anderen om je doel te bereiken en het motiveren van iedereen. Het is allemaal niet eenvoudig. Na een paar Grands Prix zie je dat mensen door dat vele gereis mentaal moe zijn. Het gaat erom dat je als leider alles uit het pakket haalt. Ik wil uiteindelijk zo competitief mogelijk zijn. Dat is wat telt. Ik wil een pakket waar ik mijn talent mee kan laten zien en waarmee ik in de voorhoede kan vechten. Dat is mijn motivatie: winnen, voor podiums gaan en vooraan de grid staan."

Gasly werd onlangs in verband gebracht met Alpine, dat voor volgend jaar nog een zitje over heeft. In eerste instantie zou Oscar Piastri - na het vertrek van Fernando Alonso - promoveren, maar die heeft naar verluidt een contract met McLaren voor 2023. De AlphaTauri-coureur werd daarna genoemd als mogelijke vervanger, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko zei dat Gasly geen clausules heeft en dus nergens naartoe kan.