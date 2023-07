Vijf minuten voor de sprintrace op zaterdag begon het ineens hard te regenen in Spa, waardoor de start moest worden uitgesteld. Uiteindelijk vertrokken de coureurs een half uur later dan gepland van de grid. De racedirectie besloot het veld eerst vier ronden achter de safety car te laten rijden alvorens de wedstrijd middels een rollende start te laten beginnen. Uiteindelijk koos de racedirectie ervoor om nog een vijfde ronde achter de safety car te doen in de hoop dat de spray achter de auto’s verder zou afnemen, maar volgens Pierre Gasly was het zicht ook nog slecht toen de twintig coureurs vervolgens werden losgelaten.

Op de vraag van Motorsport.com of de racedirectie zaterdag de juiste beslissing heeft genomen, antwoordt Gasly: “Vermoedelijk kijk ik daar iets anders tegenaan dan Max. Je kan het eigenlijk ook alleen maar vanuit je eigen positie bekijken. Ik reed zesde en ben er redelijk zeker van dat het iets anders was voor mij dan voor degenen die eerste en tweede lagen. Als je verder naar achteren rijdt, is het zicht vaak namelijk nog slechter. Voor het volledige plaatje zou je dus eigenlijk aan alle twintig rijders moeten vragen hoe ze de situatie op dat moment ervoeren. Ik zag in elk geval niets. Als Oscar of Max midden op het rechte stuk hadden gestaan, was ik recht tegen ze aan gereden. Ik kon niet eens tien of twintig meter voor me uit kijken. Zelfs niet toen we allemaal nog bezig waren om onze banden op te warmen. Het was gewoon op hoop van zegen. Ik voelde me niet veilig.”

“Toen ze de race gingen starten, hoopte ik maar dat er niemand van de baan zou gaan of met iemand anders zou botsen, waardoor er een auto midden op de baan zou komen te staan, want we weten natuurlijk allemaal wat er gebeurd is”, refereert hij naar de fatale ongelukken van Anthoine Hubert, met wie hij goed bevriend was, en de Nederlandse coureur Dilano van ’t Hoff op het circuit van Spa. “Het gaat niet eens zozeer om hoe de condities op de baan op dat moment zijn”, gaat de Alpine-coureur verder. “Want de condities waren op zich vanaf de eerste ronde al goed genoeg om te gaan racen. Het probleem is echter het verminderde zicht door de spray. Deze auto’s geven gigantisch veel spray. Ik reed zesde en zag helemaal niets. Ik moet er niet aan denken hoe het was voor degenen die helemaal aan de achterkant van het veld zaten.”

“Het blijft een lastige beslissing”, zegt Gasly over het besluit om de race toch op een zeker moment te laten beginnen. “Je wil racen, maar tegelijkertijd ben ik heel blij dat alles veilig is verlopen. Er hoeft maar één iemand op de verkeerde plek tot stilstand te komen op een recht stuk en het is mis. Dus ja, het blijft een lastige call.”

Video: Samenvatting van de sprintrace op Spa-Francorchamps