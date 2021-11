Gasly tast na vierde plek in duister over afgebroken voorvleugel

Op vrijdag zat Pierre Gasly er al ijzersterk bij met de tweede tijd in de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Qatar. Hij steekt het hele seizoen al in uitstekende vorm en op zaterdag bevestigde hij dat opnieuw tijdens de derde vrije training en de kwalificatie. In VT3 noteerde de coureur van AlphaTauri de vierde tijd, in Q1 was hij achtste, in Q2 tweede en in Q3 legde hij vervolgens beslag op de vierde startpositie. Ook zorgde hij in de absolute slotfase van het derde kwalificatiesegment voor een opvallend moment: bij een uitstapje op de kerbs in bocht 15 brak de voorvleugel spontaan af, die daardoor ook de rechter voorband lek prikte.

Gasly betwijfelt of hij te wijd ging toen zijn voorvleugel de geest gaf. Wel is het bij het team al bekend dat die voorvleugel niet het sterkste onderdeel van de AT02 is. “Ik weet niet [of ik te ver over de kerbs ging]. We weten dat onze voorvleugel in vergelijking met anderen erg zwak is – ik verloor ‘m in Bahrein, Monza en Sochi op verschillende kerbs. De voorvleugel lijkt dus heel fragiel te zijn. Ik moet het nog goed bekijken, voor mijn gevoel ging ik niet heel wijd maar toch brak hij ineens af”, zei hij. Grote schade is verder volgens Gasly uitgebleven. “Dat denk ik, het is alleen de voorvleugel.”

Benadering Bottas mogelijk zonder afgebroken vleugel

Het was een smetje op een verder vlekkeloze kwalificatie voor Gasly. De Fransman maakt het hele weekend in Qatar al een uitermate sterke indruk en in de kwalificatie was dat niet anders. In zijn eerste run in Q3 kwam hij tot een knappe vierde tijd en dat is ook de positie waar hij zondag mag starten. “De kwalificatie was geweldig en het hele weekend tot dusver is heel, heel goed. Ik denk dat dit circuit ook een van mijn favorieten is om op te rijden. De balans in de auto was goed, we konden echt op de limiet pushen. Het is gewoon geweldig om hier te rijden”, zei Gasly.

“In de laatste ronde in Q3 ging ik nog anderhalve tiende sneller, dus ik denk dat we heel dicht bij Valtteri zaten. Ik weet niet of hij zich nog verbeterde, maar onze ronde verliep heel goed. Buiten bocht 15 pushte ik iets meer, maar vanuit de cockpit was het best schokkend om de hele voorvleugel te verliezen en de rechter voorband te zien sneuvelen. Dat was het dan ook. Uiteindelijk hebben we ons werk gedaan en hebben we ons achter de topteams als vierde gekwalificeerd. Tot dusver is het een indrukwekkend weekend van ons team.”

Voor de strijd om de vijfde plaats bij de constructeurs deed AlphaTauri goede zaken, want ook Yuki Tsunoda haalde Q3. Dat gold echter ook voor beide Alpine-coureurs, tot verrassing van Gasly. Hij verwacht in de race een behoorlijke strijd tussen de rijders van beide teams. “Ik verwachtte niet dat ze zo snel zouden zijn. Eerlijk gezegd was ik best onder de indruk van onze eigen prestaties en we lijken sneller dan normaal, maar zij [Alpine] lijken veel sneller dan gebruikelijk. We hebben allebei McLaren en Ferrari verslagen in de kwalificatie en ik verwacht dat het zondag een spannende strijd wordt.”

