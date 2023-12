Na een aantal jaren binnen het Red Bull-programma nam Pierre Gasly aan het einde van 2022 afscheid en stapte hij over naar het Formule 1-team van Alpine. De Fransman had voorafgaand aan het 2023-seizoen hoge verwachtingen, maar een elfde plaats in de eindstand van het wereldkampioenschap was niet waar Gasly op hoopte. In zijn column voor de officiële website van de Formule 1 geeft de Franse coureur dan ook toe dat hij in 2024 betere moet presteren. "We moeten vliegend aan het seizoen beginnen. Er zijn geen excuses meer", aldus de 27-jarige coureur.

Zoals gezegd kwam Gasly niet verder dan een elfde plaats, waardoor Alpine het met een zesde plek bij de constructeurs moest doen. Voor beide partijen een teleurstellende prestatie, moet ook de coureur erkennen. "Het is ver beneden onze eigen verwachtingen, we wilden natuurlijk veel meer dan dat", noemt de Fransman in zijn terugblik, die wel de hoogtepunten van het seizoen kan oplepelen. "We hebben twee podiumplekken - drie als je de P3 van mij tijdens de sprint in Spa meerekent - behaald. Dat is meer dan het team in 2022 had behaald, dus dat voelt tot op zekere hoogte als een mini-overwinning."

Ondanks dat de resultaten tegenvielen, is Gasly niet geheel ontevreden. Het eerste seizoen binnen Alpine voelde voor de 27-jarige man prima. "Ik heb er echt van genoten. Zeker in de tweede seizoenshelft voelde ik me goed en dat laten de resultaten ook zien", verklaart de Franse rijder. In de tweede helft van het jaar stond de Fransman bijvoorbeeld op het podium tijdens de Grand Prix van Nederland en voegde daar tijdens de F1-race in Austin nog een vijfde plaats aan toe. "De reden daarvoor? Ik heb daar geen antwoord op, behalve dat ik me in het team een stuk beter voelde en me meer een onderdeel van het team voelde. Ik leerde iedereen beter kennen, zo ook de engineers."

Om ook zelf zo scherp mogelijk aan het seizoen te beginnen, weet Gasly dat er hard getraind moet worden. "Het is goed om nu wat afstand te nemen, maar we moeten hard werken voor 2024. Ik ben al veel aan het denken aan 2024", schrijft de coureur uit Rouen. "Ik ben nu volledig in het team geïntegreerd en kan niet wachten om weer te racen."