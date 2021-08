Gasly baalt van gemiste kans, maar verwacht meer 'gekke' races

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly kwalificeerde zich zaterdag op de Hungaroring op een prima vijfde startplaats, maar hij moest tijdens de race al in de eerste bocht van het gas om de aanrijding tussen Valtteri Bottas, Lando Norris, Max Verstappen en Sergio Perez te ontwijken. Daardoor zakte hij terug naar de twaalfde plaats.

Na de herstart wist de Fransman zich redelijk te herstellen. Hij pakte de snelste raceronde en finishte op de zesde plaats. Na de diskwalificatie van Sebastian Vettel werd dat uiteindelijk een keurige vijfde plek, maar de frustratie over die eerste ronde bleef hangen. Vooral omdat landgenoot Esteban Ocon – die de race vanaf P8 was gestart – er met de winst vandoor ging. “We hadden helaas pech en waren er niet bij om de punten te pakken. Sommigen hadden – door wat er bij de start gebeurde – wat meer geluk dan anderen", aldus Gasly. "Maar ze [Alpine, Ocon] hebben een heel goede race gereden en gedurende de hele race de leiding weten te behouden. Je moet er zijn als de kansen zich aandienen."

De winnaar van de Italiaanse Grand Prix van vorig seizoen baalde er achteraf flink van dat hij zich zo goed had weten te kwalificeren. “Ik weet niet wat ik moet zeggen, behalve dat Valtteri het verpest heeft en zo'n beetje de eerste zes auto's uit de race heeft gekegeld. Ik bedoel, gelukkig hebben we er geen schade aan overgehouden, zoals Max, Lando of Sergio, maar ons doel was om voor het middenveld te kwalificeren en zo in de best mogelijke positie te zitten voor de race", legde Gasly uit. "Maar uiteindelijk lijkt het er op dat we zaterdag misschien wel te goed hebben gepresteerd. Het zou beter zijn geweest als we iets meer naar achteren waren gestart en hadden kunnen profiteren van deze situatie. Als ik naar het podium kijk is het teleurstellend, want ik denk dat we er meer uit hadden kunnen halen als we bij de start iets meer geluk hadden gehad.”

Gasly wilde niet al te lang stilstaan bij Hongarije en richtte het vizier op de toekomst. “Ik verwacht nog wel een paar gekke races. We zien een zeer intense strijd aan de top van het kampioenschap, gekke omstandigheden, en er zullen nog wel kansen komen. Dat is waar we ons op moeten richten.”