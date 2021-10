Gasly verwacht “ingewikkeld” F1-weekend door hobbels in Austin

Hobbels in het asfalt en het Circuit of the Americas zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden sinds het circuit in 2012 werd geopend. De baan is namelijk gebouwd op instabiel land dat niet geschikt was voor woningbouw, waardoor delen van het circuit geregeld wegzakken met oneffenheden in het asfalt als gevolg.

Hoewel er door de eigenaren van het circuit regelmatig werk wordt verricht aan het asfalt om de situatie te verbeteren, waren de vele hobbels op de baan onlangs tijdens het MotoGP-weekend in Texas het voornaamste gespreksonderwerp. De rijders hadden er dermate veel last van dat er zelfs geëist werd dat de ergste punten van de baan eerst worden aangepakt alvorens de MotoGP er in 2022 weer gaat racen.

Na het MotoGP-weekend heeft Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi regelmatig in contact gestaan met de organisatie in Austin. Sindsdien is er hard gewerkt om de ergste hobbels glad te strijden, maar de verwachting is dat het oneffen asfalt dit weekend alsnog een grote rol zal gaan spelen. Zeker omdat de Formule 1-coureurs er ook tijdens hun laatste bezoek aan Texas in 2019 al over klaagden.

“Ik denk dat het best ingewikkeld gaat worden dit weekend”, blikt Pierre Gasly vooruit. “Ik heb een paar weken terug de MotoGP-race gekeken. De hobbels waren al best serieus toen we er voor het laatst reden en het lijkt alleen maar erger te zijn geworden.”

“Het zal in zekere zin een compromis vereisen in de afstelling, al is het ook voor ons afwachten totdat we daar zijn. Ik maak me er eigenlijk niet echt zorgen om omdat onze auto momenteel eigenlijk overal wel goed presteert. We moeten gewoon voorkomen dat we verrast worden door problemen die op ons liggen te wachten, om daarmee het gat naar Alpine in het kampioenschap te dichten.”

Noodreparaties

Namens de FIA heeft Tony Cotman, een ervaren official die ook betrokken was bij het ontwerp van verschillende IndyCar-circuits, onlangs al een bezoek gebracht aan COTA. De Amerikaan bracht vervolgens verslag uit aan Masi, die zegt dat er al hard gewerkt wordt om de situatie zo goed als het kan te verbeteren: “Sinds de Grand Prix in 2019 is een groot deel van het circuit voorzien van een nieuwe asfaltlaag om daarmee de grootste problemen uit 2019 te tackelen”, vertelt Masi. “De plekken die zijn aangestipt door de MotoGP-rijders zijn anders dan de delen waar het asfalt is vernieuwd. Tony Coltman, een van de circuitsinspecteuren van de FIA, is al in Austin geweest en heeft al verslag uitgebracht.”

“Het circuit voert een aantal wijzigingen door voor ons om de voornaamste punten van zorg aan te pakken. Een aantal hobbels zullen gladgeslepen worden en dat soort zaken. Ze doen wat ze kunnen binnen het tijdsbestek.”