Gasly: Vertrek Ocon verandert niets aan mijn situatie voor 2025

Onlangs werd bekend dat de wegen van Esteban Ocon en het Alpine Formule 1-team na dit seizoen scheiden. Daarmee lijken de kansen voor Pierre Gasly op een contractverlenging te zijn toegenomen, al ziet hij dat zelf niet zo.

Op de vraag of het nieuws van Ocon invloed heeft op zijn situatie voor 2025, antwoordt Gasly: “Om eerlijk te zijn, helemaal niet. Ik denk dat op dit moment vrij duidelijk is in welke positie ik zit. En verder heb ik momenteel niet echt niets te melden over mijn toekomst. Jullie zullen het vanzelf wel horen.” Haast heeft de enkelvoudig racewinnaar niet. “Ik heb geen specifieke deadline in gedachten. De rijdersmarkt ligt op het moment behoorlijk open. Iedereen weet welke mogelijkheden er zijn. Ik wil er verder niet over in detail treden. Maar volgens mij verloopt alles goed. We zijn gesprekken aan het voeren.”

De bekendmaking dat Ocon en Alpine na 2024 uit elkaar gaan, volgde op een veelbesproken incident dat plaatsvond tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Monaco. Ocon botste bij het uitkomen van Portier op Gasly, waarna zijn race ten einde was en zijn teamgenoot met schade verder moest. Gevraagd of het team de regels voor onderlinge duels verder heeft aangescherpt voor de GP van Canada: “Ik denk dat de instructies in Monaco al vrij duidelijk waren. Helaas gebeurde er op het circuit wat anders, maar goed, ik heb redelijk veel vertrouwen in dat we dergelijke dingen niet meer gaan zien.”

Professioneel

Als Gasly de vraag krijgt wat voor teamgenoot Ocon tot dusver is geweest bij Alpine, blijft het even stil. “Ik neem gewoon even mijn tijd om na te denken over mijn antwoord, want ik weet dat elk woord dat ik nu zeg, zal worden opgeschreven”, zegt hij dan. “Esteban en ik hebben een lange geschiedenis. Het afgelopen anderhalf jaar zijn we er echter in geslaagd zeer professioneel met elkaar te werken. Ik vind dat belangrijk om genoemd te hebben. Het is niet altijd gemakkelijk geweest, maar dat valt ook te verwachten met twee zeer competitieve coureurs. Maar gezien de historie die we samen hebben, is het volgens mij wel goed gegaan. Laat ik het bij deze woorden houden.”