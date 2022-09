Piastri en Alpine hebben mot over een F1-contract voor 2023. Het Contract Recognition Board van de FIA buigt zich momenteel over de kwestie. Alpine claimt dat het een rechtsgeldige overeenkomst met Piastri heeft om hem volgend jaar naast Ocon in te zetten, Piastri weigert op zijn beurt een deal gesloten te hebben. De uitspraak van het CRB wordt binnenkort verwacht, maar het lijkt erop dat Piastri hoe dan ook zal vertrekken bij zijn huidige werkgever en overstapt naar McLaren.

Motorsport.com onthulde vorige week dat Pierre Gasly favoriet is voor het Alpine-zitje, al moeten Alpine en Red Bull het daar nog over eens worden. Gasly vindt het op zijn beurt moedig hoe Piastri en zijn manager Mark Webber het aangepakt hebben. “Ik vind het een vrij gedurfde stap van Oscar om een F1-zitje te weigeren, zeker als je weet hoe moeilijk het is om er te geraken en ook omdat hij verbonden is aan Alpine”, zegt Gasly. “Ik vind het vrij verrassend hoe hij het aanpakt.”

“Ik ben Red Bull altijd dankbaar geweest”

Zijn volledige loopbaan is Piastri ondersteund en begeleid door Alpine, het nieuws dat hij wil vertrekken kwam alleen daarom al als een verrassing. Red Bull heeft Gasly zijn volledige carrière ondersteund tot hij in 2017 debuteerde in de Formule 1. Hij scoorde in 2020 zijn eerste overwinning in de Formule 1, de tweede in de geschiedenis van Red Bulls B-formatie AlphaTauri.

Gevraagd naar het belang van respect en loyaliteit naar de werkgever, zegt Gasly: “Zo werkt het natuurlijk altijd, maar ik zit denk ik in een goede positie om daarover te praten. Ik zit al negen jaar bij Red Bull, we hebben vele mooie momenten beleefd. Alleen 2019 was een dieptepunt. Ondanks dat ben ik ze altijd dankbaar geweest voor de kansen die ik heb gekregen. Ik zou de Formule 1 nooit gehaald hebben als ze me aan het eind van 2013 niet opgenomen hadden in het juniorprogramma. Je moet altijd denken aan de mensen die je geholpen hebben en dankbaar zijn.”