Gasly veroordeeld tot start uit de pitstraat na motorwissel

Pierre Gasly was al veroordeeld tot een plaats op de achterste startrij, nadat hij zaterdag in de openingsronde van de sprintkwalificatie hard van de baan was gegaan in de Curva Grande. Dat gebeurde na contact met Daniel Ricciardo in de Variante dello Rettifilo. “Ik voelde het contact met Daniel en meteen daarna vroeg ik aan het team of er iets was. Letterlijk twee seconden daarna ging de voorvleugel onder mijn auto door en ging ik recht op de muur af.”

Omdat de uitslag van de sprintrace direct ook de startopstelling voor de Grand Prix bepaalt, wist Gasly meteen dat hij veroordeeld was tot een plekje achteraan de grid. AlphaTauri maakte meteen maar van de gelegenheid gebruik om de motor van Gasly te vervangen. De FIA heeft bevestigd dat de #10-wagen een nieuwe verbrandingsmotor, turbocompressor, MGU-H, MGU-K, elektronica en energie-opslag zal krijgen. Daarnaast krijgt Gasly ook een nieuwe versnellingsbak en die aanpassing zou leiden tot een gridpenalty, maar omdat ook nog eens de specificatie van de energie-opslag is aangepast, moet hij uit de pitstraat starten.

Gasly was vorig jaar nog de verrassende winnaar van de Italiaanse Grand Prix. Na afloop van de sprintkwalificatie liet hij al weten dat het “heel moeilijk” zou worden om zich terug in de punten te vechten, gezien de moeilijkheid om op Monza in te halen. “Ik zag Lewis [Hamilton] echt worstelen, hij kon Lando [Norris] niet passeren. We weten dat het heel moeilijk gaat worden om terug te komen. Maar aan het einde van de dag, of je nu op P18, P11 of P15 eindigt, dat is hetzelfde. Het betekent niets. We moeten alles proberen om in ieder geval een punt te scoren.”

AlphaTauri is het enige team dat dit seizoen in elke race punten heeft gescoord, maar aan die reeks dreigt dit weekend een einde te komen. Gasly's teamgenoot, Yuki Tsunoda, start zondag als vijftiende.