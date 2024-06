Weinig mensen in de paddock hadden verwacht dat Alpine snel de weg terug zou vinden. Het Franse team ontwierp in de winter een volledig gereviseerde bolide, maar de verwachtingen voor het begin van het seizoen waren intern niet heel hoog gespannen. Pierre Gasly en zijn teamgenoot Esteban Ocon reden de eerste races van het seizoen dan ook kansloos achteraan, wat een groot deel van het topmanagement bij Alpine de kop kostte.

Men zal denken dat er reden genoeg zou zijn voor Gasly – die na twee seizoenen een aflopend contract had – om zijn geluk elders te beproeven. Toch zette de Fransman afgelopen week een krabbel onder een nieuw contract bij Alpine, en dat heeft veel te maken met de huidige opmars van het team. Waar de Franse renstal de eerste vijf Grands Prix met lege handen naar huis ging, belandden ze in de laatste vijf races viermaal in de punten.

Terug naar de top van F1

Het is bewijs dat Alpine tijd nodig had om het nieuwe concept werkende te krijgen. Gasly heeft dan ook veel vertrouwen in de toekomst. “Ik heb persoonlijk genoeg in F1 gezien om te weten dat je niet afhankelijk kan zijn van een enkel autoconcept”, vertelt de coureur uit Rouen. Hij verwijst dan ook naar de ommekeer die de concurrentie heeft kunnen maken. “McLaren heeft het de afgelopen twee jaar bewezen, en ook Mercedes heeft laten zien dat ze soms aan de goede kant zaten en soms niet. Het kost tijd om terug aan de top te komen.”

Maar wat de voornaamste reden achter zijn nieuwe deal is, is wat achter de schermen plaatsvindt. “Het gaat me vooral om de structuur, de faciliteiten en de technische zaken die het met zich meebrengt. Dat was het allerbelangrijkste voor me, dus dat is waar ik op lette.” De 28-jarige coureur vertelt dat hij de afgelopen maanden in de fabriek goed geobserveerd heeft. “Ik heb geprobeerd om de dynamiek in de fabriek te zien, ongeacht wat de prestaties op de baan waren. Dit is nog mijlenver verwijderd van waar we willen staan, maar we zijn op zoek naar oplossingen en dingen die we binnen kunnen halen.”

Ook het management, bestaande uit Renault-CEO Luca de Meo en teambaas Bruno Famin, heeft een belangrijke rol gespeeld in de verlenging. De Franse topmannen hebben Gasly ervan kunnen overtuigen dat de ontwikkelingen voor 2026 – als de nieuwe reglementen ingaan – er positief uit zien. “Dit is ook waarom ik de tijd heb genomen om mijn eigen keuze te maken”, stelt de coureur die een meerjarig contract tekende.

Aanstelling Briatore doorslaggevende factor?

De deal volgt een week nadat Flavio Briatore is aangesteld als adviseur binnen het Franse team. Gevraagd of dit effect heeft gehad op zijn beslissing, antwoordt de coureur: “Nee, Flavio heeft daar niet echt invloed op gehad.” Ondanks dat de Italiaan pas een week aan de slag is, is het al duidelijk geworden dat hij een grondige hervorming zal gaan uitvoeren om het team naar de top te krijgen. Gasly denkt niet dat Briatore in zijn eentje verantwoordelijk zal zijn voor dat succes. “We hebben het vaak over de hoofdpersonages van een raceteam, maar er zijn nog veel meer mensen die in de fabriek aan het werk zijn, op zoek naar performance en verbeteringen.”

Flavio Briatore, uitvoerend adviseur, Alpine F1 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Briatore heeft reeds uitgesproken dat er een plan klaarligt om Alpine binnen twee jaar naar de top van de Formule 1 te brengen. Gasly denkt dat het niet onmogelijk is en verwelkomt deze instelling van harte. “Hij heeft hele duidelijke ideeën en ambities, en hij heeft in een winnende positie gestaan”, verwijst hij naar de succesjaren van de Italiaanse zakenman in 1994 en 1995, toen hij als teamchef van Benetton en Michael Schumacher kampioen werd. “Hij wil deze ingrediënten graag meenemen naar Enstone, en ik zou meer dan tevreden zijn als we het in twee jaar halen.”