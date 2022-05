Gasly verbijsterd na exit in Q1: “Snap bepaalde keuzes niet”

In de vrije trainingen in de straten van Monte Carlo was Pierre Gasly vaste klant in de top-tien, met onder meer een vijfde tijd in de derde oefensessie. In de kwalificatie moest de AlphaTauri-coureur echter genoegen nemen met de zeventiende plek. Gasly weet dat er veel meer had ingezeten, alleen is dat er door een tactische fout niet uitgekomen.

Yuki Tsunoda, de teamgenoot van Gasly bij AlphaTauri, zorgde in de slotfase van Q1 voor een code rood. Met nog 2.25 minuut te gaan werd het licht weer op groen gezet en was het dringen geblazen om op tijd bij start/finish te zijn om nog een snelle ronde te kunnen rijden. Gasly kwam echter te laat: de enkelvoudig Grand Prix-winnaar bevond zich aan de achterkant van het veld en werd afgevlagd. “Ik ben ontzettend teleurgesteld en kan mijn gevoel nu niet in woorden uitdrukken”, reageerde Gasly naderhand.

“Het ging het hele weekend zo goed”, vervolgde Gasly. “Ik voelde me de hele tijd supergoed in de wagen en voelde me helemaal op mijn gemak om snelle rondetijden te rijden. Ik snap niet waarom we bepaalde keuzes maken en natuurlijk heeft het ook een beetje met pech te maken. Het is een combinatie van factoren, al was het uiteindelijk voor iedereen dezelfde sessie. Ik heb geen representatieve rondetijd kunnen rijden. Onze fouten kosten ons echt heel veel. Ik ben heel teleurgesteld voor iedereen in het team.”

Gasly reed in de slotfase van Q1 achter Tsunoda. “Ik probeerde zo dicht mogelijk achter hem te rijden, zonder in zijn versnellingsbak te zitten”, zei de 26-jarige coureur uit Rouen. “Er zijn veel dingen die we moeten bespreken. Onze auto is goed genoeg voor P5 of P6, dus ik snap niet hoe we op deze positie terecht zijn gekomen. We moeten beter werk leveren. Ik ben echt teleurgesteld.”

Video: Onze terugblik op de zaterdag in Monaco