Het Circuit de Barcelona-Catalunya is al jaren een circuit waar inhalen uitzonderlijk moeilijk is gebleken. De teams en coureurs kennen het circuit van haver tot gort vanwege alle testdagen die er zijn afgewerkt en daarnaast biedt de lay-out weinig plekken waar inhalen goed mogelijk is. Op papier zou het inhalen dit jaar makkelijker moeten gaan ten opzichte van de afgelopen seizoenen, nadat de Formule 1 in 2022 is overgestapt op een geheel nieuw technisch reglement. De nieuwe auto’s die daarbij horen, zouden elkaar makkelijker moeten kunnen volgen en inhalen. In de eerste races van 2022 leek dat ook het geval te zijn, maar Pierre Gasly heeft aan de vooravond van de Grand Prix van Spanje weinig vertrouwen in een verbeterde situatie.

“We weten dat het moeilijk is om op dit circuit in te halen en dat blijft zo, zelfs met deze nieuwe auto’s. Dat komt door de aard van het circuit”, geeft AlphaTauri-coureur Gasly aan waar het pijnpunt in zijn ogen zit. “Maar het is moeilijk te voorspellen, dus laten we afwachten wat er gebeurt. Voor ons wordt het belangrijk om ons goed en redelijk vooraan te kwalificeren, want het zou me verbazen als er ineens tien keer zo vaak wordt ingehaald als voorheen! Als team moeten we gewoon op dezelfde manier blijven werken als we tot nu toe hebben gedaan, dan weet ik zeker dat het zich qua resultaten gaat uitbetalen.”

De eerste testdagen in de aanloop naar het huidige Formule 1-seizoen werden afgewerkt in Barcelona. De teams keren dus terug op bekend terrein en krijgen de kans om niet alleen te kijken welke progressie zij zelf geboekt hebben, maar ook om eens goed te kijken naar hoe zij ervoor staan ten opzichte van de concurrenten. “Het is altijd een belangrijk weekend, want je krijgt een duidelijk beeld van de prestaties van de verschillende auto’s en waar ieder team staat ten opzichte van de anderen”, weet Gasly. “We zouden een idee moeten krijgen waar iedereen staat, vooral in de middenmoot waar het momenteel heel spannend is. Soms staan we iets verder naar voren, maar met twee tienden verschil kan je ver terugvallen.”