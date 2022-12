Gasly wil verandering: "Ben geen domme of gevaarlijke coureur"

De Formule 1 voerde begin 2014 een strafpuntensysteem in voor de Formule 1. Coureurs kunnen daardoor strafpunten op hun superlicentie ontvangen voor gevaarlijk rijgedrag, het niet navolgen van protocollen en voor hun aandeel in clashes met andere rijders. Deze strafpunten blijven precies twaalf maanden staan en komen daarna te vervallen. De grens ligt bij twaalf strafpunten: wie dat aantal behaalt of overschrijdt, kan zich opmaken voor een race schorsing. Daarna begint de betreffende rijder weer met een schone lei.

Tot dusver heeft geen enkele F1-coureur een schorsing opgelopen door het verzamelen van te veel strafpunten, maar na 2022 is Pierre Gasly daar wel dicht bij. In dienst van AlphaTauri verzamelde hij sinds de Spaanse Grand Prix tien strafpunten. De laatste twee raceweekenden van het seizoen wist hij uiteindelijk zonder kleerscheuren door te komen, maar ook in de eerste zes raceweekenden van 2023 moet hij op zijn tellen passen. Het heeft bij Gasly in ieder geval niet geleid tot een andere aanpak. "Ik probeer er niet aan te denken, want ik zie mezelf niet als domme of gevaarlijke coureur. Ik probeer voorzichtig te zijn met de stomme strafpunten die je kan krijgen voor procedures en dergelijke", legt de naar Alpine vertrekkende coureur uit. "Daar probeer ik bovenop te zitten. Mijn aanpak tijdens het racen is hetzelfde gebleven."

Grotere kalender aanleiding voor aanpassing systeem?

Na de Grand Prix van Mexico toonde Gasly zich al kritisch op de huidige opzet van het strafpuntensysteem. Ook na de seizoensafsluiting in Abu Dhabi pleitte hij voor verandering, omdat er meer coureurs zijn die volgens hem risico lopen op een schorsing. "Ik hoop echt dat we deze winter het hele systeem gaan evalueren, want ik denk dat ik niet de enige ben die gevaar loopt als we op deze manier doorgaan. Het zou enorm zonde zijn als vier of vijf coureurs tegen een race schorsing aanlopen en een kampioenschap hebben waarin diverse coureurs een race moeten missen."

"We praten er in de Grand Prix Drivers' Association doorlopend over", vervolgt Gasly, die het groeiende aantal races op de F1-kalender als goede aanleiding ziet om het strafpuntensysteem aan te passen. "Sommige coureurs zitten maar vier punten van een schorsing, terwijl we volgend jaar 24 races en zes sprints hebben. Dat zijn 30 races, terwijl er slechts negentien of twintig races waren toen het systeem werd bedacht. Het zou dus logisch zijn om meer punten op je licentie toe te staan. Ik denk echter dat de FIA hier naar gaat kijken en met oplossingen komt om het voor iedereen eerlijker te maken."

Overzicht strafpunten Pierre Gasly tijdens F1-seizoen 2022

GP van Spanje Veroorzaken van botsing met Lance Stroll 2 strafpunten GP van Oostenrijk Veroorzaken van botsing met Sebastian Vettel 2 strafpunten GP van Oostenrijk Te vaak overschrijden track limits 1 strafpunt GP van Japan Te snel rijden onder rode vlag 2 strafpunten GP van de Verenigde Staten Meer dan tien wagenlengtes afstand achter safety car 2 strafpunten GP van Mexico Lance Stroll van de baan dwingen 1 strafpunt