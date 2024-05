Gasly kreeg unieke kans: "Gereden in eerste F1-auto Senna"

Het was woensdag precies dertig jaar geleden dat Formule 1-legende Ayrton Senna omkwam bij een crash op Imola. De hele week werden er speciale evenementen georganiseerd en later deze maand krijgt Sebastian Vettel de kans om met de McLaren MP4/8 in het voorprogramma van de Grand Prix van Emilia-Romagna een demonstratie uit te voeren. Ook Pierre Gasly heeft deze week een bijzondere mogelijkheid gekregen: het rijden in de Toleman TG183, de eerste F1-auto van Senna.

"Ik had de eer om heel wat te rijden, iets wat ik altijd verwelkom. Als onderdeel van een eerbetoon voor de televisie heb ik in de Toleman TG183, de auto van Ayrton Senna in 1984, op het circuit van Silverstone gereden. Het was een fantastische ervaring en ik zal dat nooit meer vergeten", vertelt de Fransman. Volgens Gasly was het niet heel lastig om de auto ter beschikking te krijgen. "Het is een auto van 'Team Enstone' [waar de fabriek van Alpine staat]. We konden na de test de auto terug naar de fabriek brengen en hem aan het hele team laten zien. Het was geweldig om te zien hoe positief dat werd ontvangen. Het was een geweldige dag en hopelijk zorgt dit ervoor dat we inspiratie uit het verleden kunnen halen voor de toekomst."

Focus op Miami

Na de bijzondere kans heeft Gasly de focus verlegd naar het racen in Miami, waar komend weekend de Grand Prix op het programma staat. "Het circuit is uniek en het evenement ook. De afgelopen jaren was het een leuk weekend en ik moet zeggen dat ik Miami fantastisch vind en geniet van het racen daar", vertelt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. "Het circuit heeft veel medium- en hogesnelheidsbochten. Er zijn ook langzamere bochten en er is een lang recht stuk waar we in het verleden veel inhaalacties hebben gezien."

In China kreeg teamgenoot Esteban Ocon een updatepakket voor zijn A524, in Miami is ook Gasly aan de beurt. "We zagen glimpjes van de potentie van dat pakket, want we waren vooral in de race beter. We komen steeds dichter bij de punten, maar we moeten meer doen en meer laten zien. We moeten hard blijven werken om ons pakket maximaliseren. Daar ligt de focus nu op", vertelt de 28-jarige coureur.