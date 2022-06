Twee dagen nadat Sergio Perez de Grand Prix van Monaco had gewonnen, maakte Red Bull bekend het contract van de Mexicaan met twee jaar te hebben verlengd. De nieuwe deal voor de coureur uit Guadalajara is een streep door de rekening voor Pierre Gasly, die met een sterk seizoen bij AlphaTauri een terugkeer naar Red Bull hoopte af te dwingen. De coureur uit Rouen reageert in Baku, waar dit weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan wordt verreden, voor het eerst op het nieuws dat Perez langer doorgaat bij Red Bull.

“Ik vind het logisch”, vertelt Gasly in Baku aan onder andere Motorsport.com. “Het kwam voor mij niet als een verrassing. Ik sta er heel objectief in en wetende wat ze van hun tweede coureur verlangen, voldoet Perez aan alle eisen. Hij is bezig aan een fantastisch seizoen. Hij presteert erg goed, is snel, heeft veel ervaring en brengt ook nog wat sponsorgeld mee. Hij past gewoon goed in het team. Het was dus totaal geen verrassing voor mij. Maar het mag duidelijk zijn dat het wel van invloed is op mijn carrière en de ambities die ik heb. Dus daar zijn we op dit moment met Helmut over in gesprek, om te kijken wat de beste oplossing is voor beide partijen.”

Over zijn eigen toekomst wil Gasly, die voor het uitgaan van het persbericht aangaande Perez al was ingelicht door Red Bull, niet veel kwijt. “Ik heb daar niet veel over te zeggen”, merkt hij op. “Volgens mij is algemeen bekend dat ik tot eind volgend jaar nog onder contract sta. Verder moet ik het nog gaan bespreken met Red Bull. Ik wil er op dit moment niet over uitweiden.”

‘Wil vooraan meevechten’

Dat Gasly het besluit van Red Bull begrijpt, neemt overigens niet weg dat hijzelf nog wel de ambitie heeft om vooraan mee te doen in de Formule 1. “Ik heb vorig jaar met een wagen die competitiever was laten zien waartoe ik in staat ben in het middenveld. En niet alleen vorig jaar, maar ook in 2020 en 2019”, stelt Gasly. “Ik begrijp hun beslissing en dat ze de situatie willen houden zoals die is, maar aan de andere kant… Het is nu gewoon zaak dat we een oplossing vinden die voor iedereen werkt.”

“Ik blijf me op dit moment natuurlijk volledig inzetten voor AlphaTauri. Ik zal altijd mijn uiterste best blijven doen voor dit team, ook al zijn we dit jaar minder competitief als gehoopt. We hebben het moeilijker dit seizoen, maar het is een mooie uitdaging om het team weer naar voren te brengen. Ik heb echter ook persoonlijke ambities en die strekken verder dan vechten voor een plek in de top-tien. Dat is niet waar ik elke dag hard voor werk. Ik wil meer dan dat. Ik wil vooraan meevechten. Maar zoals ik zei: mijn eerste prioriteit is om goed te presteren voor AlphaTauri en vervolgens moet ik met Helmut gaan kijken wat het beste is voor ons allen.”

Gasly heeft er vertrouwen in dat Red Bull uiteindelijk ook het beste met hem voor heeft. “We zijn al tien jaar samen. Ze kennen me sinds kinds af aan. Ze kennen me door en door en ik heb een erg goede relatie met Helmut. De situatie is vrij duidelijk. Ik heb er verder niet veel meer over te zeggen. Het is ook nog vrij vroeg. Het is in elk geval goed om nu al duidelijkheid te hebben. Je wil niet in een situatie zitten dat er in november of december pas dingen gebeuren.”