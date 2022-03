Gasly topt eerste F1-testdag in Bahrein, productieve Perez spint

Met nog ruim een week tot de seizoensopener mogen Formule 1-coureurs alvast warmdraaien op het Bahrain International Circuit. Teams krijgen drie dagen in wat formeel de enige wintertest van dit seizoen mag heten. In de praktijk bouwen teams vooral voort op het testwerk in Barcelona, al tonen formaties wel steeds meer van hun echte auto's voor 2022. Ferrari heeft naar eigen zeggen niet veel upgrades meegenomen naar Bahrein, maar bij Red Bull en zeker Mercedes is dat een ander verhaal.

Mercedes houdt gemoederen bezig in de paddock

Het merk met de ster heeft gekozen voor een aanpak vergelijkbaar met die van 2019: met een tamelijk simpele auto data verzamelen in de eerste testweek en de echte creatie pas in week twee tonen. Die echte creatie wist de tongen donderdag flink los te maken in Bahrein. Het team heeft voor erg compacte sidepods gekozen en enkele vinnen in het verlengde van de cockpit geplaatst. Met die auto heeft Mercedes op de eerste dag een programma afgewerkt vergelijkbaar met dat in Barcelona: meters maken en de focus absoluut nog niet op rondetijden leggen. Het verklaart waarom Lewis Hamilton, die 's ochtends reed, en George Russell terug te vinden zijn op de posities elf en acht.

Red Bull Racing heeft voor een vergelijkbare aanpak gekozen. Sergio Perez mocht donderdag de volledige testdag voor zijn rekening nemen, alvorens Max Verstappen morgen hetzelfde zal doen. De Mexicaan kan op zich terugkijken op productieve sessies, al eindigden die ietwat knullig. Met 138 ronden heeft Red Bull in ieder geval de meeste kilometers van alle teams afgelegd. De focus heeft daarbij evenmin op snelle rondetijden gelegen. Perez liet het zachtste Pirelli-rubber net als in Barcelona voor wat het is. Zijn persoonlijke toptijd van de dag, een 1.35.977, noteerde hij op de harde C2-band. Op diezelfde compound ging het in de slotfase nog mis. De Mexicaan spinde in wat een vrij langzame ronde leek, gleed het grind in en bracht een vroegtijdig einde aan de testdag.

Gasly versnelt nog voordat Perez knullig spint

Voordien had het zusterteam van Red Bull Racing de focus al iets meer op pure snelheid gelegd. Zo kreeg Pierre Gasly in het laatste uur C4 en zelfs C5-banden onder zijn AlphaTauri gemonteerd en wist hij daarmee een 1.33.902 te klokken. Het bleek ruim een halve seconde sneller dan dat Leclerc in de ochtenduren was gegaan en dus genoeg voor P1 in de gecombineerde tijdenlijst. De initiële toptijd van Leclerc zou lang blijven staan, maar bleek aan het eind van de rit genoeg voor P3. Carlos Sainz zou zich nog tussen beide nestelen en voor twee Ferrari's bij de eerste drie zorgen.

Lance Stroll, die een deel van zijn meetapparatuur verloor en daarmee voor de eerste rode vlag van deze testweek zorgde, en Alexander Albon completeerden de top-vijf. Stroll vocht overigens nog een vermakelijk duel uit met Fernando Alonso, waarmee beide coureurs de nieuwe regels eens in de praktijk wilden testen. Lando Norris is op de zesde stek terug te vinden, maar heeft allesbehalve een vlekkeloze middag achter de rug. De jonge Brit worstelde behoorlijk om de MCL36 op het asfalt te houden en ging met name in bocht 10 veelvuldig de mist in. Pietro Fittipaldi kwam namens het geplaagde Haas nog tot 47 ronden in de middaguren.

Uitslag: Formule 1-test Bahrein, eerste dag