Pierre Gasly laat zich ook dit jaar van zijn beste kant zien. De 25-jarige uit Rouen staat momenteel negende in het kampioenschap en mocht in Baku naar het podium. Ondanks zijn uitstekende vorm ziet het er niet naar uit dat hij in 2022 een tweede kans krijgt bij het topteam van Red Bull Racing. Adviseur Dr. Helmut Marko liet recent al weten dat Sergio Perez naar alle waarschijnlijkheid ook volgend jaar een team gaat vormen met Max Verstappen. Gasly moet de kar trekken bij AlphaTauri, als leermeester voor de jongeling Yuki Tsunoda.

Op de vraag of de fans in de zomerpauze nieuws kunnen verwachten over zijn toekomst, antwoordde de Fransman: “Het is vrij duidelijk, het ligt in de handen van Red Bull. Max ligt voor volgend jaar vast, Sergio heeft volgens mij een eenjarig contract. We wachten eerst af wat er bij Red Bull gebeurt en vervolgens kijken we hoe we samen verder gaan. Ik sta nog een tijdje onder contract bij hen [Red Bull, red.] en ik heb er vertrouwen in dat we ergens in of na de zomerstop duidelijkheid krijgen.”

Recentelijk liet Gasly al weten goede gesprekken gevoerd te hebben met Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko. Dat leverde hem duidelijkheid op over zijn toekomst: “Ze willen een leider bij AlphaTauri die het team verder naar voren kan brengen. Als rijder wil je uiteraard in de beste auto zitten en strijden om de beste posities. Daar praten we over. Ik focus me echter vooral op mijn eigen prestaties: race na race goed presteren en mijn potentieel tonen. Het ligt in hun handen of ze me de stap laten maken of dat ze blij zijn met de huidige duo’s. Het hangt af van hoe Sergio presteert en wat de toekomstplannen voor AlphaTauri zijn. We praten over veel zaken. Over het algemeen zijn dat heel positieve gesprekken. Ik verwacht in de komende weken meer nieuws.”