Gasly: Tijd zal leren of Tsunoda teamleider AlphaTauri kan zijn

Het avontuur van Pierre Gasly bij AlphaTauri komt eind 2022 ten einde. De Fransman debuteerde eind 2017 in de Formule 1 toen het team nog Toro Rosso heette en kwam sindsdien - met uitzondering van de eerste twaalf races van 2019 - altijd uit voor de kleine Italiaanse renstal. Inmiddels is echter duidelijk dat hij per 2023 de overstap maakt naar het fabrieksteam van Alpine. Het vertrek van Gasly betekent ook dat AlphaTauri de coureur verliest die het team de afgelopen jaren op sleeptouw nam, zowel qua prestaties als met zijn technische feedback. Van zijn vervanger, debutant Nyck de Vries, mag niet meteen verwacht worden dat hij in de rol van teamleider kruipt en dus lijkt die rol naar Yuki Tsunoda te gaan.

De Japanner begint in 2023 aan zijn derde F1-seizoen, maar is hij inmiddels sterk genoeg om zich op te werpen als teamleider van AlphaTauri? "Ik denk dat de tijd zal leren of hij het in zich heeft om het team te leiden", antwoordt Gasly als hij ernaar gevraagd wordt. Eerder stelde Red Bull-adviseur Helmut Marko al dat hij De Vries meer als een teamleider ziet dan Tsunoda. Gasly vervolgt: "Zijn pad naar de Formule 1 was een soort snelle run. Hij kwam op vrij jonge leeftijd rechtstreeks vanuit de Formule 4, Formule 3 en Formule 2 naar F1, zonder dat hij veel ervaring had. Dus ik denk dat alleen de tijd ons zal leren of hij er klaar voor is. Hij is dit jaar in ieder geval enorm veel beter geworden en het zou me niet verbazen als hij daar volgend jaar mee doorgaat. Hij weet waar hij aan moet werken, namelijk zijn zelfbeheersing. Dat weet hij en hij heeft goede mensen om zich heen. Ik denk dat deze omgeving ook goed voor hem is om zich verder te ontwikkelen als coureur."

De afgelopen twee seizoenen werkten Gasly en Tsunoda samen bij AlphaTauri en dat heeft de coureurs een mooie vriendschap opgeleverd. "Met Yuki is er geen sprake van 'bullshit'. Dat is iets wat ik heel erg waardeer", zegt de coureur uit Rouen over zijn huidige teamgenoot. "Alles wat in zijn hoofd omgaat, komt ook razendsnel uit zijn mond. Hij is een heel uniek karakter, heeft een geweldig gevoel voor humor en heeft geen filter, wat soms best verrassend kan zijn. Hij is een geweldig persoon en ik heb echt genoten van de afgelopen twee jaar, ook om te zien hoe hij zich binnen het team heeft ontwikkeld. En ik denk dat hij zich ook als persoon enorm heeft ontwikkeld. Hij is iemand die ik graag mag en die ik graag als vriend zie."

