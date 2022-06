Gasly teleurgesteld: Gat naar top onverminderd groot

De Formule 1 gooide het technisch reglement voor het seizoen 2022 volledig overhoop. De downforce wordt nu gegenereerd middels grondeffect, waardoor de wagens elkaar beter kunnen volgen. Dat moet resulteren in meer spektakel op de baan. Ook het aantal technische vrijheden werd flink aan banden gelegd, waardoor de teams beperkt zijn in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Daardoor zou het gat tussen de top en de rest van het veld kleiner moeten worden. De eerste zeven Grands Prix van het seizoen zijn echter allemaal gewonnen door Ferrari en Red Bull Racing, terwijl de middenmoot niet echt dichterbij lijkt gekomen.

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly is teleurgesteld over de stand van zaken: “Als je kijkt van het vierde snelste team tot het langzaamste team, dan is dat flink dichter bij elkaar gekomen. De top drie is een andere wereld”, refereert de Fransman aan Red Bull, Ferrari en Mercedes. “Vorig jaar was ik vaak blij omdat ik een Ferrari voor kon blijven in de kwalificatie, soms de Red Bulls en soms een Mercedes. De top drie was toen wel sneller, maar ze waren geen klasse apart. Dit jaar is het onmogelijk. Het gat is heel erg groot. Enkel Bottas kan ze soms het vuur na aan de schenen leggen. We strijden letterlijk om de zevende plaats. Dat is teleurstellend, want het doel was om het gat te verkleinen.”

Fouten moeten afgestraft worden

De voorsprong van de grote teams moet in de komende seizoenen door de strengere reglementen en het budgetplafond steeds verder afnemen. Dat moet ook de kleinere formaties in staat stellen om races te winnen. Gasly is niet erg te spreken over de huidige situatie: “Ik hoop dat de coureurs een grotere invloed hebben op het eindresultaat, en niet de auto. Als je vandaag de dag in een Ferrari of Red Bull zit, dan kan je volledig wijd in een bocht gaan en je nog steeds in de top zes kwalificeren, terwijl een ander een perfecte ronde aflegt in een andere auto. Als je een fout maakt, moet je daarvoor afgestraft worden en achteraan eindigen. Zo hoort het. Hopelijk brengen de reglementen de boel wat dichter bij elkaar.”