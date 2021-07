Gasly: Teams buiten het Red Bull-programma hebben interesse getoond

Pierre Gasly werd in 2019 met slechts een volledig F1-seizoen ervaring in het diepe gegooid bij Red Bull Racing. Vanwege tegenvallende prestaties werd hij na slechts een half seizoen teruggezet naar Toro Rosso. Daar laat de 25-jarige coureur sindsdien mooie dingen zien, met als hoogtepunt zijn overwinning in de Italiaanse Grand Prix van 2020. Ook in 2021 presteert Gasly weer uitstekend in dienst van de Italiaanse renstal, die sinds anderhalf jaar door het leven gaat als AlphaTauri. Op twee races na eindigde hij iedere keer in de punten en in Azerbeidzjan scoorde hij zijn derde podiumplaats in evenveel seizoenen.

Met zijn uitstekende prestaties, die tot nu toe tot de negende plek in de titelstrijd hebben geleid, weet Gasly inmiddels de ogen van andere teams op zich gericht. “Ja, er is interesse”, geeft de Fransman eerlijk toe. “Ik doe mijn best, laat mijn potentie zien en geef alles voor AlphaTauri. Wat wij op dit moment doen is denk ik heel goed. Ik hoop echt dat we dit jaar het beste resultaat van het team in het constructeurskampioenschap kunnen behalen, de beste sinds het team in de F1 toetrad. Dat is mijn persoonlijke doelstelling en ja, daarna kijken we wat de meest attractieve opties zijn. Uiteindelijk komt het aan op Red Bull en de gesprekken met hen over wat we in de toekomst gaan doen.”

Als Gasly zich met zijn prestaties in de kijker heeft gereden bij andere teams, dan moet dat toch ook het geval zijn bij Red Bull Racing? De Oostenrijkse formatie heeft voor 2022 alleen Max Verstappen vastliggen, de toekomst van Sergio Perez is momenteel nog ongewis. Dat zou een opening kunnen bieden aan Gasly, maar zelf weet hij nog niet hoe zijn toekomstplannen eruit zien. “Eerlijk gezegd heb ik op dit moment geen idee. Dat is iets wat ik met Red Bull en in het bijzonder Helmut [Marko] ga bespreken. Ik weet niet wat Helmut wil - of ze me terug willen halen, of ze willen dat ik bij AlphaTauri blijf of dat ze bereid zijn om mij naar een ander team te laten vertrekken.”