VIDEO: Gasly stunt met plek in Q3 F1 Monaco

Een uitstekende kwalificatie voor Pierre Gasly in Monaco. De Fransman is erin geslaagd om met de Alpine door te stoten naar Q3 met een knappe vijfde plek in de tweede sessie. Het is voor hem voor het eerst dit seizoen dat hij bij de snelste tien in de kwalificatie zit. Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en de Haas-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg haalden het niet. Ook een eervolle vermelding voor Alexander Albon, die ook voor het eerst in 2024 in Q3 terechtkwam.