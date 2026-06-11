Pierre Gasly: "Strafdrama Monaco zwaarste moment uit F1-loopbaan"

Pierre Gasly zegt dat het verliezen van wat een podiumplaats had kunnen zijn in de Grand Prix van Monaco van afgelopen zondag het zwaarste sportieve moment uit zijn Formule 1-loopbaan is geweest. De Fransman kwam in het prinsdom als derde over de finish en omschreef het later als een van de sterkste prestaties uit zijn carrière.

Toch werd hij direct teruggezet naar de zevende plaats vanwege twee tijdstraffen van vijf seconden voor te hard rijden in de pitstraat. Door de extra tijd verloor hij posities aan Isack Hadjar, Oscar Piastri en beide coureurs van Racing Bulls. Gasly en Alpine houden vol dat hij volgens hun eigen data de snelheidslimiet in de pitstraat niet heeft overschreden. Het team heeft daarom een verzoek tot een Right of Review ingediend bij de FIA in een poging de straffen ongedaan te maken.

De hoorzitting staat gepland voor donderdag, voorafgaand aan het raceweekend van de Grand Prix van Spanje. In gesprek met de media gaf Gasly toe dat de gebeurtenissen in Monaco emotioneel een grote impact op hem hebben gehad.

Op de vraag hoe lastig het was om zich voor te bereiden op Barcelona terwijl tegelijkertijd gewerkt werd aan het verzoek tot herziening, antwoordde Gasly: "Ik denk dat ik eerlijk kan zeggen dat dit de zwaarste dag uit mijn Formule 1-carrière was, en uit mijn sportcarrière in het algemeen."

"Ik heb het dan puur over het sportieve aspect, niet over 2019 met Anthoine [Hubert] en dergelijke. Puur sportief gezien was dit absoluut het moeilijkste om mee om te gaan, omdat we een bijzonder sterke prestatie hadden geleverd. Als kind groeide ik op met Formule 1 en keek ik naar de iconische Grand Prix van Monaco. Als Fransman heeft die race een speciale betekenis voor mij. En ik heb nooit de kans gehad om op dat podium te staan."

Gasly legde uit dat de omstandigheden de teleurstelling extra zwaar maakten, omdat Alpine slechts zelden in de positie verkeert om voor een podiumplaats te vechten. "Als je in een auto rijdt waarmee je om het weekend op het podium kunt eindigen, is dat natuurlijk anders", zei hij.

Pierre Gasly is trots op zijn prestatie in de GP van Monaco, waarvoor hij niet beloond werd door zijn traffen. Foto door: Erik Junius

"In mijn carrière heb ik nog niet de beschikking gehad over zo'n auto. Daarom weet ik dat wanneer die kans zich voordoet – misschien één keer per jaar, misschien één keer in de twee jaar, misschien twee of drie keer per jaar – ik degene wil zijn die die kans grijpt. En dit was een bijzondere plek met een bijzonder resultaat. Daarom was dit absoluut het zwaarste moment."

Ondanks de uiteindelijke uitslag zegt Gasly nog steeds trots te zijn op de prestatie die Alpine in Monaco heeft geleverd. "Qua prestaties hebben we alles perfect uitgevoerd met het team", stelde hij. "Een geweldige kwalificatie, een geweldige start. Bij de eerste start wist ik Lando [Norris] te passeren. Bij de tweede start wist ik Isack te passeren. Wat prestaties betreft mogen we heel trots zijn op wat we dat weekend hebben bereikt."

Gasly gaf toe dat hij enkele dagen nodig had om de gebeurtenissen in Monaco te verwerken voordat hij zich volledig kon richten op het raceweekend in Barcelona. "Ik had die paar dagen absoluut nodig om weer wat rustiger te worden", zei hij. "Monaco is op zichzelf al een ontzettend intens weekend, zowel op als naast de baan. Het rijden kost veel energie en je adrenalinepeil ligt extreem hoog."

"In combinatie met de situatie zelf was er maandag en dinsdag behoorlijk veel te verwerken. Maar nu voel ik me weer goed en kan ik me voor honderd procent op dit nieuwe raceweekend richten. Er is veel overleg geweest met het team, met de advocaten en over onze zaak. Daardoor ben ik nog steeds veel bezig met wat er gebeurd is en met de hele situatie."

Goed nieuws voor Gasly en Alpine is dat de FIA de Right of Review met betrekking tot de straffen in Monaco ontvankelijk heeft verklaard. Dit houdt in dat er significant nieuw bewijs is aangeleverd en dat de stewards de zaak opnieuw gaan beoordelen.