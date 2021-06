Pierre Gasly scoorde in de Grand Prix van Frankrijk voor de zesde opeenvolgende race punten en staat nu keurig op de achtste plaats in het kampioenschap. De rijder uit Rouen kreeg het in de race aan de stok met McLaren F1-rijder Lando Norris. Uiteindelijk finishte de Brit als vijfde en Gasly als zevende, maar dat stemde hem zeer tevreden.

“Het was een intense race waarin veel gebeurde”, antwoordde Gasly toen Motorsport.com hem vroeg naar zijn race. “We hebben de vierde beste auto, achter twee wagens van Mercedes, Red Bulll en McLaren. We mogen dus blij zijn met P7. Er zijn uiteraard dingen die we anders hadden kunnen doen. Charles en Ricciardo hadden een undercut op ons, waardoor we posities verloren. Ik moest direct na mijn pitstop het gevecht aangaan, waardoor de banden vrij vroeg in de stint al zwaar belast werden. We moeten dus wat dingen analyseren, maar al met al mogen we niet klagen over P7. Veel mooie duels dus het was een sterke race.”

De Fransman kreeg wel wat kritiek te verduren van McLaren-coureur Lando Norris, die van mening was dat Gasly te agressief reed: “Het was een stevig duel, maar ik heb ervan genoten. Je kunt niet verwachten dat je buitenom kunt komen en je tegenstander niet verdedigt. Ik heb geprobeerd om het netjes te houden. Het is een lastige, heel lange bocht, je zit op de limiet qua grip. Er was ook wind, waardoor het lastig was om de auto op de baan te houden. Ik heb het netjes gehouden. Ik ben een nette racer, het hoort erbij.”